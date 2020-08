Trakya'da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları

Ali Can ZERAY-Mehmet YİRUN-Olgay GÜLER-Ruhan YALÇINŞafak TAŞOYAR-Nuri ÇAĞLAR / EDİRNE TEKİRDAĞ KIRKLARELİ, (DHA)TRAKYA'da 30 Ağustos Zafer Bayramı koronavirüs tedbirleri alınarak kutlandı. Edirne'de Atatürk Anıtı'nda çelen sunumuyla başlayan törenlerde zafer marşları çalındı. Tekirdağ'da ise her yıl Süleymanpaşa sahilinde yapılan tören, pandemi nedeniyle valilik meydanında yapıldı. Kırklareli'de ise kutlamaların ardından şehit mezarlıkları ziyaret edildi.

Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nin 98'nci yıl dönümü ve Zafer Bayramı, koronavirüs önlemleri altında Trakya'da kutlandı. Edirne'de Atatürk Anıtı'nda çelen sunumuyla başlayan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti. Törene Vali Ekrem Canalp, 54'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutan Vekili Albay Şevket Erhan, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, siyasi parti, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri katıldı. Törende 54'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı adına Maliye Teğmen Adem Topal bir konuşma yaptı.

'EŞİNE AZ RASTLANIR BİR ZAFER'

Topal, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasında temel teşkil eden 30 Ağustos 1922'de kazanılan büyük zaferin 98'inci yılını ulusça kutlamanın gurur ve heyecanını yaşadıklarını söyledi. Teğmen Topal, "Asil Türk Milleti, kahraman Türk ordusuyla birlikte, varlığına ve vatanına kastedenlere karşı, 98 yıl önce bugün, kahramanlık ve şeref dolu tarihinden aldığı kudretiyle, yeniden dirilerek, topyekun bir varoluş mücadelesi sonucunda eşine tarihte az rastlanır bir zafer kazanmıştır. Aziz yurduna ve bağımsızlığına kasteden işgal kuvvetleri karşısında Türk ordusunun ortaya koyduğu eşsiz bir eser olan bu zaferin her safhası, tek tek düşünülmüş, hazırlanmış ve yönetilmiştir" diye konuştu.

TEKİRDAĞ'DA KUTLAMALAR VALİLİK MEYDANINDA YAPILDI

Tekirdağ'da ise her yıl Süleymanpaşa sahilinde yapılan tören, salgın nedeniyle Valilik Meydanı'nda gerçekleştirildi. Tören; Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'ın okunmasıyla devam etti. 8. Mekanize Tugay Komutanlığı adına Topçu Yüzbaşı Sinan Saltık, yaptığı konuşmada, "Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasına temel teşkil eden 30 Ağustos 1922´de kazandığımız büyük zaferin 98. yılını ulusça kutlamanın haklı gurur ve heyecanını yaşıyoruz. Asil Türk milleti, kahraman Türk ordusu ile birlikte varlığına ve vatanına kast edenlere karşı 98 yıl önce bugün kahramanlık ve şeref dolu tarihinden aldığı kudreti ile yeniden dirilerek topyekün bir varoluş mücadelesi sonucunda eşine tarihte az rastlanır bir zafer kazanmıştır" dedi.

ÇORLU'DAKİ KUTLAMALAR

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki kutlama törenleri, Kaymakam Cafer Sanılı, 5'inci Kolordu ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Tevfik Algan, Çorlu Belediye Başkanı CHP'li Ahmet Sarıkurt'un katılımıyla Atatürk Anıtı'nda yapıldı. Tören, çelenk sunumu, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi. Programın ardından şehitlik ziyareti gerçekleştirildi. Yapılan duaların ardından şehit mezarlarına çiçek bırakıldı.

MARMARA EREĞLİSİ'NDE TÖREN YAPILDI

Tekirdağ'ın Marmara Ereğlisi ilçesindeki kutlamalar Atatürk Anıtı önünde düzenlendi. Çelenk sunumu, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından tören, Kıdemli Başçavuş Tuncay Tıraş'ın günün anlam ve önemini vurgulayan konuşmasıyla sona erdi.

ŞARKÖY'DE ŞEHİT KABİRLERİ ZİYARET EDİLDİ

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde ise Cumhuriyet Meydanı'nda çelenk sunma töreni yapıldı. Şarköy Kaymakamı Şenol Kaya, Şarköy Garnizon Komutanı Gökhan Tamaç ve Belediye Belediye Başkanı Alpay Var'ın Atatürk Anıtı'na çelenk sunumundan sonra şehitlik ziyareti yapıldı. Ziyarette şehit kabirlerine karanfiller bırakıldı.

KIRKLARELİ'DE TÖREN

30 Ağustos kutlamaları Kırklareli'de Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'nda düzenlendi. Törene Vali Osman Bilgin, 55.Mekanize Piyade Tugay Komutanı Piyade Yarbay Metin Turpçu ve Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu katıldı. Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunduğu törenden sonra şehit mezarlıkları ziyaret edildi.FOTOĞRAF DHA-Genel Türkiye-Edirne Ali Can ZERAY-Mehmet YİRUN-Olgay GÜLER-Ruhan YALÇINŞafak TAŞOYAR-Nuri ÇAĞLAR

