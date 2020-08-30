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Sınır kapılarında kuyruğun ucu görünmüyor, günlerdir bekliyorlar

İHA

Edirne'nin Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda 15 kilometreye, Kapıkule Sınır Kapısında ise 4 kilometreye ulaşan tır kuyrukları sebebiyle, ortalama 7080 saat sıra beklediklerini öne süren tır şoförleri, Bulgaristan'ın sınır kapılarında yetersiz personel çalıştırmasına isyan etti.

Sınır kapılarında kuyruğun ucu görünmüyor, günlerdir bekliyorlar

Edirne’nin Hamzabeyli Sınır Kapısı’nda 15 kilometreye, Kapıkule Sınır Kapısında ise 4 kilometreye ulaşan tır kuyrukları sebebiyle, ortalama 7080 saat sıra beklediklerini öne süren tır şoförleri, Bulgaristan’ın sınır kapılarında yetersiz personel çalıştırmasına isyan etti.
Avrupa'nın en büyük dünyanın ise ikinci büyük kara sınır kapısı unvanını elinde bulunduran Kapıkule Sınır Kapısında tır kuyruğu 4 kilometreye ulaştı. Hamzabeyli Sınır Kapısı’nda da tır kuyruğunun ucu bucağı görünemez hal alıp 15 kilometreye ulaştı.

Yıllardır aynı sorun, tır şoförleri isyan etti
Bulgaristan’ın sınır kapılarında yetersiz personel çalıştırması sebebiyle tır kuyruklarının oluştuğu belirtilirken, günlerdir ihracat yüklerini yurt dışına götürmek için yollarda bekleyen tır şoförleri, mevcut durumun yıllardır aynı olduğunu söyledi.

“Ortalama 7280 saat sıra bekleyeceğiz”
Kapıkule Sınır Kapısı yolunda 26 saattir beklediğini söyleyen İstanbul’dan gelen ve Belçika’ya gidecek olan tır şoförü, Bulgaristan'a geçmek için ortalama 7280 saat sıra bekleyeceğini ifade etti.

“10 saatte 23 kilometre gidiyoruz”
Tır kuyruğunda sıranın 10 saatte 23 kilometre ilerleyebildiğini söyleyen başka bir tır şoförü de, sıcak havada zorlandıklarını belirterek, “Klima açsak mazot yakıyor klima açmasak biz yanıyoruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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