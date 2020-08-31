Gurbetçiler bagajlarına doldurdukları yöresel lezzetlerle dönüş yoluna geçti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gurbetçiler bagajlarına doldurdukları yöresel lezzetlerle dönüş yoluna geçti

DHA

Gurbetçiler bagajlarına doldurdukları yöresel lezzetlerle dönüş yoluna geçti


Ali Can ZERAYResul ORUÇOĞLU/EDİRNE, (DHA)AVRUPA'nın çeşitli ülkelerinden gelerek, yaz tatillerini ana vatanlarında geçiren gurbetçilerin Kapıkule Sınır Kapısı'ndan dönüşleri sürüyor. Karayoluyla çıktıkları dönüş yollarına gurbetçiler, salçadan turşuya, kuruyemişten meyveye kadar bagajlarına yöresel lezzetleri de doldurarak, hasret ve özlemle ülkeden ayrılıyor.
Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde yaşayan gurbetçiler, aileleriyle birlikte karayoluyla yaz tatillerini geçirmek için geldikleri anavatanlarından, dönüş yolculuğuna başladı. Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde yakınlarını ziyaret edip, hasret gideren gurbetçiler, yaklaşık 5 haftalık tatillerini tamamladı. Tatillerini tamamlayan ve büyük bir özlemle, Kapıkule Sınır Kapısı'ndan çıkış yapmak için gelen gurbetçiler, otomobil bagajlarını, kışlık için el emeği ile hazırlanan salçadan turşuya, kuruyemişten meyveye kadar yerel, yöresel lezzetlerle ile doldurdu. Sınırdan çıkış yapanların büyük çoğunluğunu Almanya'da çalışan gurbetçiler oluşturuyor. Vatan hasretiyle yola koyulan gurbetçiler, büyük bir özlemle ülkeden ayrıldıklarını belirtiyor.
'YÜKLEDİK GİDİYORUZ'
Memleketi Rize'de ailesiyle birlikte yaz tatilini tamamlayıp, Almanya'ya gitmek için Kapıkule Sınır Kapısı'na gelen Sibel Çelik, otomobil bagajını çaydan turşuya, yerel lezzetlerle doldurduğunu söyledi. Vatan hasreti ile dönüş yoluna geçtiklerini ifade eden Çelik, "Tatilimize, önce İstanbul'a babamızı ziyaretle başladık. Sonra Rize'ye gittik çay topladık. Şimdi de dönüş yoluna geçtik ve yanımıza birçok şey aldık. Torunlarıma hediyeler aldım. Karadeniz´imizin olmazsa olmazı çay, mısır, meyve aldık. Zeytin, erik gibi şeyler de aldık. Bagajımızı yükledik gidiyoruz. Bunları kışa kadar yiyerek hasret gidereceğiz" dedi.
Almanya'ya gitmek için dönüşe geçen Taner Kaplan da "Yaklaşık 1,5 ay tatil sebebiyle buradaydık. Güzel geçti, şimdi Almanya'ya geri dönüyoruz. Tabi içimizde hasret var, onunla geri dönüyoruz. Ama bu sene yaz tatilini iyi geçirdik, tatilimizi yaptık. Bize memleketimizi hatırlatacak şeyleri de yanımıza aldık, Almanya'ya geri gidiyoruz" dedi.
Eşi Derya Kaplan ise "Artık tatilimiz bitti, geri dönüş yoluna başladık. Testlerimizi yaptırdık. Biraz mola verdik, testlerimizin sonucunu bekliyoruz. Bu yıl biraz avantajlıyız, karavanımızla geldik. Dolayısıyla hiçbir sıkıntı yaşamadık. Yanımızda özellikle Türkiye'ye has lezzetler aldık, onları götürüyoruz. Mantı, badem, fındık, Malatya kayısısı. Bunları yedikçe ülkemizi hatırlayacağız." diye konuştu.
Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü verilerine göre, Bulgaristan'a açılan Kapıkule Sınır Kapısı'ndan, 1 Haziran´dan bu yana ülkeye 119 bin 862 araçla 484 bin 886 gurbetçi giriş yaparken, aynı sınır kapısından 85 bin 680 araçla 414 bin 824 gurbetçinin çıkış yaptığı öğrenildi. Gurbetçilerin ülkeye giriş-çıkışlarının koronavirüs tedbirleri kapsamında devam ettiği belirtildi.DHA-Gündem Türkiye-Edirne Ali Can ZERAY-Resul ORUÇOĞLU
2020-08-31 09:29:52

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Büyük zaferin 98’inci yıl dönümü kutlandı
YEREL HABERLER Büyük zaferin 98’inci yıl dönümü kutlandı
Sınır kapılarında kuyruğun ucu görünmüyor, günlerdir bekliyorlar
YEREL HABERLER Sınır kapılarında kuyruğun ucu görünmüyor, günlerdir ...
Trakya'da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları
YEREL HABERLER Trakya'da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları
Göçmenlerden, Yunan güvenlik güçlerinin dövüp, eşyalarını aldığı iddiası
YEREL HABERLER Göçmenlerden, Yunan güvenlik güçlerinin dövüp, ...
Uyuşturucu bağımlılarının mekanı haline gelen 6 asırlık hamama restorasyon
YEREL HABERLER Uyuşturucu bağımlılarının mekanı haline gelen 6 ...
Edirne'nin ciğerinden sonra biberi de meşhur oldu
YEREL HABERLER Edirne'nin ciğerinden sonra biberi de meşhur oldu
'Senin de bir dikili ağacın olsun kampanyası' sona erdi
YEREL HABERLER 'Senin de bir dikili ağacın olsun kampanyası' sona ...
Belediye başkanı çöp topladı, atanlara sitem etti
YEREL HABERLER Belediye başkanı çöp topladı, atanlara sitem etti
Edirne´nin `uluslararası pazarı´, yönünü yerli müşteriye çevirdi
YEREL HABERLER Edirne´nin `uluslararası pazarı´, yönünü yerli ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X