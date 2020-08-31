Edirne merkezli 5 ilde uyuşturucu operasyonu

Edirne’de, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda, uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine konuldu. Soruşturma kapsamında yapılan diğer faaliyetlerde ise 5 şüpheli daha farklı illerde yakalanarak, gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Edirne Cumhuriyet Başsavcılığınca uluslararası uyuşturucu madde ticareti yapan ve yasa dışı Hint keneviri diken şahısların yakalamasına yönelik yapılan çalışmalarda, Edirne Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 13 Temmuz 2020 günü İstanbul ilinde N.Y., E.B. ve F.A. isimli şüpheliler, 4 kilo 220 gram skunk maddesi, 6 gram Hint keneviri, 1 adet hassas terazi uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 50 Amerikan doları ele geçirilmiş her üç şüphelide yakalanarak, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine konuldu.



Operasyonun Edirne ayağı

Ekiplerce, aynı dosya kapsamında devam eden çalışmalarda 20 Ağustos 2020 günü Ş.P., G.G. ve İ. T. isimli şahıslar, Edirne’de dronla yapılan tespitte 82 kök Hint keneviri Hint keneviri sulamakta kullanılan 2 adet 19 litrelik damacana, 2 adet 5 litrelik su bidonu kırmızı mavi renkli birbirlerine eklenmiş 7080 metre bahçe hortumu, 5060 metre siyah renkli damlama hortumu ile şüpheli şahısların ikametlerinde yapılan aramada şüpheli İ.T.’nin evinde 6 adet ekstasy maddesi, şüpheli Ş.P.’nin evinde yapılan aramada 1 adet tabanca 45 adet tabanca mermisi, 1 adet av tüfeği, şüpheli G.G.’nin evinde yapılan aramada 2 adet av tüfeği ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, çıkarıldıkları adli makamlarca adli kontrol şartı ile salıverildi.



İller arası operasyon

Aynı dosya kapsamında Cumhuriyet Savcısının talimatına istinaden 28 Ağustos 2020 günü, Edirne polisi tarafından yapılan operasyonlarda S.G. ve G.K. İstanbul ilinde, M.K. Muğla Marmaris'te, İ.B. isimli şüpheli Ankara ilinde, S.Y. isimli şüpheli Kırklareli'nde yakalanarak, Edirne’ye getirildi. Şüpheli şahıslar Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesindeki sağlık kontrollerinin ardından Edirne Adliyesine sevk edildi. Soruşturma sürüyor.

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