2. Uluslararası Tarım, Biyoloji ve Yaşam Bilimleri E-Kongresi düzenlenecek

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

2. Uluslararası Tarım, Biyoloji ve Yaşam Bilimleri E-Kongresi düzenlenecek

İHA

Tüm dünyada yaşanan pandemi nedeniyle bilimsel etkinliklerini dijital ortama taşıyan Trakya Üniversitesi, 13 Eylül 2020 tarihleri arasında "2. Uluslararası Tarım, Biyoloji ve Yaşam Bilimleri EKongresi"ni organize edecek.

2. Uluslararası Tarım, Biyoloji ve Yaşam Bilimleri E-Kongresi düzenlenecek

Tüm dünyada yaşanan pandemi nedeniyle bilimsel etkinliklerini dijital ortama taşıyan Trakya Üniversitesi, 13 Eylül 2020 tarihleri arasında “2. Uluslararası Tarım, Biyoloji ve Yaşam Bilimleri EKongresi”ni organize edecek.
Trakya Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yalçın Kaya’nın başkanlığını üstlendiği kongre; 500’e yakın bildiri ve 55 ülkeden bin 100’ü aşkın katılımcısı ile en büyük online kongrelerden biri olma özelliğini taşıyacak.
Uluslararası Ayçiçeği Yağı, Üretim, Kalite ve Uygulamaları Konferansı gibi uluslararası çapta önemli konferansları Trakya Üniversitesine taşıyan Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) Ayçiçeği Koordinatörü, Dünya Ayçiçeği Derneği Eski Başkanı, Trakya Üniversitesi Bitki Islahı Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Yalçın Kaya; 2. Uluslararası Tarım, Biyolojik ve Yaşam Bilimleri Konferansı (AGBIOL 2020) ile uluslararası bilimsel etkinliklere bir yenisini daha eklediklerini belirtti.
AGBIOL 2020’nin katılımcı ve bildiri sayısı ile pandemi döneminin en büyük online etkinliği olduğunu ifade eden Prof. Dr. Yalçın Kaya, dünyanın farklı ülkelerinden katılacak bilim insanlarını Edirne’de ağırlamayı istediklerini ancak sürecin buna imkân tanımadığını belirterek şunları kaydetti:
“Tarih ve medeniyetin beşiği, tarım cenneti Edirne’de Balkanların en köklü eğitim kurumlarından Trakya Üniversitesi ev sahipliğinde uluslararası bir kongre düzenleyecektik ancak küresel kriz nedeniyle farklı bir alternatif geliştirdik ve kongremizi online olarak yapma kararı aldık. Kongremizde Nepal'den Kolombiya'ya, Nijerya'dan Polonya'ya, Fas'tan Kazakistan'a, Endonezya'dan Amerika'ya kadar dünyanın farklı kıta ve ülkelerinden bilim insanları, online platform aracılığıyla tarım ve yaşam bilimleri alanında hazırladıkları sunumlarını gerçekleştirecek. Tüm katılımcılar ve öğrenciler, söz konusu sunumları online olarak izleyebileceği gibi sorular da sorarak bilim insanlarının tecrübelerinden faydalanabilecek. Böylesine önemli bilim insanlarını bu sıkıntılı dönemde bir araya getirmenin ve çok yüksek katılımlı bu toplantının üniversitemiz öncülüğünde gerçekleşecek olmasının gururunu yaşıyoruz."
13 Eylül 2020 tarihleri arasında online olarak düzenlenecek “2. Uluslararası Tarım, Biyoloji ve Yaşam Bilimleri EKongresi” Trakya Üniversitesinin Facebook hesabından da canlı yayınlanacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

2020-2021 eğitim öğretim yılı güz yarıyılı için lisansüstü eğitim başvuruları başladı
YEREL HABERLER 2020-2021 eğitim öğretim yılı güz yarıyılı için ...
Edirne merkezli 5 ilde uyuşturucu operasyonu
YEREL HABERLER Edirne merkezli 5 ilde uyuşturucu operasyonu
Gurbetçiler bagajlarına doldurdukları yöresel lezzetlerle dönüş yoluna geçti
YEREL HABERLER Gurbetçiler bagajlarına doldurdukları yöresel ...
Büyük zaferin 98’inci yıl dönümü kutlandı
YEREL HABERLER Büyük zaferin 98’inci yıl dönümü kutlandı
Sınır kapılarında kuyruğun ucu görünmüyor, günlerdir bekliyorlar
YEREL HABERLER Sınır kapılarında kuyruğun ucu görünmüyor, günlerdir ...
Trakya'da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları
YEREL HABERLER Trakya'da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları
Göçmenlerden, Yunan güvenlik güçlerinin dövüp, eşyalarını aldığı iddiası
YEREL HABERLER Göçmenlerden, Yunan güvenlik güçlerinin dövüp, ...
Uyuşturucu bağımlılarının mekanı haline gelen 6 asırlık hamama restorasyon
YEREL HABERLER Uyuşturucu bağımlılarının mekanı haline gelen 6 ...
Edirne'nin ciğerinden sonra biberi de meşhur oldu
YEREL HABERLER Edirne'nin ciğerinden sonra biberi de meşhur oldu
'Senin de bir dikili ağacın olsun kampanyası' sona erdi
YEREL HABERLER 'Senin de bir dikili ağacın olsun kampanyası' sona ...
Belediye başkanı çöp topladı, atanlara sitem etti
YEREL HABERLER Belediye başkanı çöp topladı, atanlara sitem etti
Edirne´nin `uluslararası pazarı´, yönünü yerli müşteriye çevirdi
YEREL HABERLER Edirne´nin `uluslararası pazarı´, yönünü yerli ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X