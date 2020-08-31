2. Uluslararası Tarım, Biyoloji ve Yaşam Bilimleri E-Kongresi düzenlenecek

Tüm dünyada yaşanan pandemi nedeniyle bilimsel etkinliklerini dijital ortama taşıyan Trakya Üniversitesi, 13 Eylül 2020 tarihleri arasında “2. Uluslararası Tarım, Biyoloji ve Yaşam Bilimleri EKongresi”ni organize edecek.

Trakya Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yalçın Kaya’nın başkanlığını üstlendiği kongre; 500’e yakın bildiri ve 55 ülkeden bin 100’ü aşkın katılımcısı ile en büyük online kongrelerden biri olma özelliğini taşıyacak.

Uluslararası Ayçiçeği Yağı, Üretim, Kalite ve Uygulamaları Konferansı gibi uluslararası çapta önemli konferansları Trakya Üniversitesine taşıyan Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) Ayçiçeği Koordinatörü, Dünya Ayçiçeği Derneği Eski Başkanı, Trakya Üniversitesi Bitki Islahı Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Yalçın Kaya; 2. Uluslararası Tarım, Biyolojik ve Yaşam Bilimleri Konferansı (AGBIOL 2020) ile uluslararası bilimsel etkinliklere bir yenisini daha eklediklerini belirtti.

AGBIOL 2020’nin katılımcı ve bildiri sayısı ile pandemi döneminin en büyük online etkinliği olduğunu ifade eden Prof. Dr. Yalçın Kaya, dünyanın farklı ülkelerinden katılacak bilim insanlarını Edirne’de ağırlamayı istediklerini ancak sürecin buna imkân tanımadığını belirterek şunları kaydetti:

“Tarih ve medeniyetin beşiği, tarım cenneti Edirne’de Balkanların en köklü eğitim kurumlarından Trakya Üniversitesi ev sahipliğinde uluslararası bir kongre düzenleyecektik ancak küresel kriz nedeniyle farklı bir alternatif geliştirdik ve kongremizi online olarak yapma kararı aldık. Kongremizde Nepal'den Kolombiya'ya, Nijerya'dan Polonya'ya, Fas'tan Kazakistan'a, Endonezya'dan Amerika'ya kadar dünyanın farklı kıta ve ülkelerinden bilim insanları, online platform aracılığıyla tarım ve yaşam bilimleri alanında hazırladıkları sunumlarını gerçekleştirecek. Tüm katılımcılar ve öğrenciler, söz konusu sunumları online olarak izleyebileceği gibi sorular da sorarak bilim insanlarının tecrübelerinden faydalanabilecek. Böylesine önemli bilim insanlarını bu sıkıntılı dönemde bir araya getirmenin ve çok yüksek katılımlı bu toplantının üniversitemiz öncülüğünde gerçekleşecek olmasının gururunu yaşıyoruz."

13 Eylül 2020 tarihleri arasında online olarak düzenlenecek “2. Uluslararası Tarım, Biyoloji ve Yaşam Bilimleri EKongresi” Trakya Üniversitesinin Facebook hesabından da canlı yayınlanacak.

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