Edirne merkezli 5 ilde uyuşturucu operasyonu: 11 gözaltı

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Olgay GÜLER / EDİRNE, (DHA)EDİRNE merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonda uluslararası uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen 11 şüpheli, gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3´ü tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 5 şüphelinin savcılık sorguları devam ediyor.

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı'nca uluslararası uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 5 ilde eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyon kapsamında İstanbul´da belirlenen adreslere düzenlenen baskında N.Y., E.B. ve F.A. adlı şüpheliler, 4 kilo 220 gram uyuşturucu ve 6 gram Hint keneviri ile ele geçirildi. 3 şüpheli sorgularının ardından sevk edildikleri adliyede, mahkemece tutuklandı.

Operasyonun devamında ise Edirne´de Ş.P., G.G. ve İ.T. isimli şüpheliler gözaltına alındı. 82 kök Hint keneviri ile uyuşturucu madde ve 1 tabanca, 45 tabanca mermisi ile 3 av tüfeği ele geçirildi. Şüpheliler, sevk edildikleri adliyeden adli kontrol şartı ile salıverildi.

İlk 2 operasyonda yakalanan şüphelilerin verdikleri bilgiler doğrultusunda S.G. ve G.K. İstanbul´da, M.K. Muğla´nın Marmaris ilçesinde, İ.B. Ankara´da, S.Y. de Kırklareli'nde yakalanarak, gözaltına alındı. Edirne'ye getirilen şüpheliler adliyeye sevk edildi.DHA-Genel Türkiye-Edirne Olgay GÜLER

2020-08-31 15:04:57



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