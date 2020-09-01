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Güreşin merkezinden devlet büyüklerine destek çağrısı “Pandemi nedeniyle maddi ve manevi çok büyük kayıplarımız var”

İHA

Edirneli pehlivanlar, güreşin merkezinden, Kırkpınar'ın bulunduğu şehirden devlet büyüklerine seslendi. Pandemi nedeniyle dualı çayıra ayak basamadıklarını ve bu sebeple hem maddi hem manevi büyük kayıplar yaşadıklarını dile getiren pehlivanlar, bu duruma bir çare bulunmasını istediklerini kaydetti.

Güreşin merkezinden devlet büyüklerine destek çağrısı “Pandemi nedeniyle maddi ve manevi çok büyük kayıplarımız var”

Edirneli pehlivanlar, güreşin merkezinden, Kırkpınar’ın bulunduğu şehirden devlet büyüklerine seslendi. Pandemi nedeniyle dualı çayıra ayak basamadıklarını ve bu sebeple hem maddi hem manevi büyük kayıplar yaşadıklarını dile getiren pehlivanlar, bu duruma bir çare bulunmasını istediklerini kaydetti.
Edirne Şahi Spor Kulübü Başkanı Şamil Doğu Delen, Edirneli pehlivanlarla birlikte; ‘Salgının negatif etkileri spor, sporcu ve pandemi Kırkpınar ve 2021 hedefleri’ konulu bir istişare toplantısı gerçekleştirdi.
Toplantı sonrası basın mensuplarına bir açıklamada bulunan Delen, “Tüm Edirneli pehlivanlarımızın bu toplantıda yer aldığı bir istişare toplantısı düzenledik. Toplantımızın konusu salgının negatif etkileri ve pehlivanlar üzerinde neler olduğu ve tabii ki Kırkpınar öncelikli konularımızdan birisi oldu. Daha da önemlisi pehlivanlar bu süreçte birçok güreşe gidemediler. Birçok maddi kayıpları oldu. Bunlarla alakalı ilgili makamlardan neler talep etmeliyiz. Bununla alakalı bir yol haritası çizerek, bundan sonraki dönemde hem spor anlamında hem de maddi manevi anlamında nasıl bir yol haritası çizeceğimizin kararını vereceğiz” dedi.
Kırkpınar’ın düzenlenmeyeceği düşüncesinde olduğunu aktaran Şamil Doğu Delen, “Dünyada artık böyle bir salgın var, bu bir realite. Bu yıl Kırkpınar’ın olmayacağını düşünüyorum. Bizim açımızdan olmaması doğru. Bir salgın var, bir hastalık var. Spor sağlık için yapılır. Tabii ki olsaydı iyi olurdu. Daha çok pehlivanlarımızın hem sportif anlamda hem de maddi anlamda çok büyük bir zararları var. Biz bu boyutu ile ilgileniyoruz. Onlar için neler yapmak lazım, bunları konuşmamız lazım. Onlar için mücadele vermemiz lazım. Biz Edirne olarak Kırkpınar’a ev sahipliği yapıyoruz. Edirne güreşin merkezidir ” diye konuştu.
“Edirneli pehlivanlarımız ortalamaya baktığımızda 3035 tane piyasa güreşi olarak adlandırdığımız güreş organizasyonlarına gidiyorlar" diyen Delen, "Sınır şehri olmamız nedeniyle de 78 tane yurt dışı güreş organizasyonlarına gidiyorlar. Bu konu da tabii ki çok büyük zararları var. Edirneli pehlivan kardeşlerimiz, buralardan kazandıkları parayla hayatlarını geçinen arkadaşlarımız var. Ev geçimine destek olan arkadaşlarımız var. Tabii ki böyle bir sıkıntı doğdu şimdi. Biz burada bu istişareyi yaparak, ilgili kurumlarımızdan neler talep ederiz, bunları konuşuyoruz. 100’ün üzerinde Edirneli pehlivanımız var. Biz hazırlıklarımızı yaptık, yapmaya da devam ediyoruz. Kırkpınar eğer yapılırsa, biz hazırız” ifadelerini kullandı.

“Maddi manevi çok büyük zararlarımız var”
Edirneli pehlivanlardan 32 yaşındaki Tansel Bulut, “Normalde yurt dışındaki güreşlere de katılıyorduk. Yurt içinde de 3040 tane güreşe gidiyorduk. Ortalama, 30 bin TL yurt dışından 30 bin TL’de yurt içinden bu sene için bir zararım var” şeklinde konuştu.
Edirneli bir diğer pehlivan 24 yaşındaki Ufuk Yanık da, “Aramızda evli ustalarımız var, çocukları olan ustalarımız da var. Maddi yönden gerçekten sıkıntılar yaşıyoruz. Bunların gündeme getirilmesini istiyoruz. Biz elimizden geleni yapacağız, her zamanki gibi Kırkpınar’a hazır bir şekilde bekliyoruz” dedi.
Edirneli genç pehlivanlardan 20 yaşındaki Atakan Makas ise, “Kırkpınar’a hazırlandık ama pandemiden dolayı önümüz kesildi. Ustalarımın dediği gibi 2530 güreşe gidiyorduk. Maddi olarak çok büyük zarara uğradık yani. O açık da kapanmayacak büyük bir ihtimalle. Güreşler de olmayacak. Olsa da başpehlivanlar güreşecek bize bir fırsat kalmadı kısacası. Bu sene hem maddi hem manevi çok büyük zararlar çektik. Bunun da devlet büyüklerimiz tarafından çare bulunmasını bekliyoruz hep beraber” diyerek sözlerini noktaladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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