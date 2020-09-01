Bulgaristan karantinayı kaldırdı, Kapıkule Sınır Kapısı'ndan girişler başladı



Ali Can ZERAYResul ORUÇOĞLU/EDİRNE, (DHA) BULGARİSTAN, koronavirüs tedbirleri kapsamında yaklaşık 6 ay önce aldığı karantina uygulaması kararını kaldırdı. PCR testi ve zorunlu 14 gün karantinanın kaldırılmasının ardından Bulgaristan vatandaşları, Kapıkule Sınır Kapısı'ndan günübirlik alışveriş için Edirne'ye gelmeye başladı.

Bulgaristan, 13 Mart'ta, koronavirüs tedbirleri kapsamında yük taşıyan TIR'lar haricinde sınırlarını yolcu giriş ve çıkışlarına kapattı. Türkiye'nin 11 Haziran´da karantina uygulamasını kaldırmasına rağmen Bulgaristan hükümeti, koronavirüs salgınının devam ettiği gerekçesiyle uygulamayı sürdürdü. Normalleşme sürecinde çifte vatandaş olanlar ile ikameti bulunanlara PCR testi ve 14 günlük karantina uygulaması şartı uygulayan Bulgaristan'ın Sağlık Bakanı Kostadin Angelov, bugünden itibaren Türkiye'den gelen herkese PCR testi ve 14 günlük karantina uygulamasını kaldırıldığını açıkladı.

Kararın ardından Bulgaristan vatandaşları, Kapıkule Sınır Kapısı'ndan Edirne'ye gelmeye başladı. Kapıkule'den giriş yapanların araçları dezenfekte edilirken, ateşleri ölçüldü. Bulgaristan'ın Kırcaali kentinde yaşayan Remzi Mümin, kapıların kapalı olması nedeniyle 6 aydır Türkiye'ye gelemediğini, karantina uygulamasının kalkmasıyla Edirne'ye alışveriş için geldiğini söyledi. Mümin, "Kırcaali'de yaşıyorum ve 6 aydır kapılar kapalı, diye gelemiyorduk. Şimdi geçişler serbest oldu, çok sevindik. Edirne'ye alışverişe geldim. Biz alışverişimizi kur farkı nedeniyle Edirne'den yapıyoruz. İnşallah bir daha kapanmaz" dedi.

Karantina nedeniyle Türkiye'ye gelemediğini ve sınır kapılarının açılmasıyla alışveriş için Edirne'ye geldiğini söyleyen Ayşe Öztürk ise "Kapıların açılmasına çok sevindik. Alışveriş yapmak için Edirne'ye gidiyoruz" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Edirne Ali Can ZERAY-Resul ORUÇOĞLU

2020-09-01 15:46:25



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