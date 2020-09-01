Selahattin Demirtaş ile ilgili iddia yalan çıktı Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı: “Demirtaş’ın kızları ile görüştürülmediği yönündeki iddialar asılsızdır”

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı, Edirne F Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş'ın telefon görüşmesi yapmasına izin verilmediği ve çocukları ile görüştürülmediği yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, "Yeni tip korona virüs (Covid19) ile mücadele kapsamında, Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu’nun tavsiyeleri doğrultusunda Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifleri Genel Müdürlüğünce alınan tedbirler, Edirne F Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda titizlikle uygulanmaktadır. Bu tedbirler çerçevesinde tutuklu ve hükümlülere, ziyaret hakları kapalı görüş şeklinde kullandırılmaktadır. Yine Bilim Kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda, tutuklu ve hükümlüler, bir seferde en fazla ikişer yakınlarıyla olmak üzere ayda iki defa kapalı görüş hakkından yararlanmaktadırlar.

Her tutuklu ve hükümlü gibi Selahattin Demirtaş da Ağustos ayında kapalı görüş ve telefonla görüşme haklarını kullanmıştır. Başak Demirtaş bir kızı ile birlikte 10 Ağustos 2020 tarihinde, diğer kızı ile birlikte de 20 Ağustos 2020 tarihinde eşi Selahattin Demirtaş’ı ziyaret etmişlerdir. Ayrıca Ağustos ayı içerisinde Selahattin Demirtaş ailesiyle 8 defa telefonla görüşmüştür. Selahattin Demirtaş’ın kızları ile görüştürülmediği ve telefon görüşmesi yapmasına izin verilmediği yönündeki iddialar asılsızdır. Edirne’deki ceza infaz kurumlarında tutuklu ve hükümlülerin sağlığını korumak için Bilim Kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda alınan tedbirler titizlikle uygulanmaktadır" ifadelerine yer verildi.

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