Bıçaklı saldırıdan ölen güvenlik görevlisinin eski eşi ile 5 kişi gözaltına alındı

Ali Can ZERAY/EDİRNE, (DHA)EDİRNE'de bir kurumda güvenlik görevlisi olarak çalışan Murat Toprak'ın (44) uğradığı bıçaklı saldırıda öldürülmesi ile ilgili sürdürülen soruşturmada eski eşi ve kocasının da aralarında bulunduğu 6 şüpheli gözaltına alındı.

Edirne´de bir kurumda güvenlik görevlisi olarak çalışan Murat Toprak, önceki akşam işten çıktıktan sonra Şükrüpaşa Mahallesi'nde evinin önünde bıçaklı saldırıya uğradı. Saldırıda yaralanan Toprak'ı görenler sağlık ekipleri ve polise haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Sultan 1'nci Murat Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Toprak, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis cinayetle ilgili Toprak'ın eski eş N.Ö., kocası G.Ö. ile E.M., U.Ö., S.B. ve Ş.K.'yi gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki soruşturması sürüyor.

'DAİRE KONUSUNDA ANLAŞMAZLIK VARDI'

Öldürülen Murat Toprak'ın Edirne'de esnaflık yapan kardeşleri E.T. ile M.T., emniyette verdikleri ifadelerinde kardeşlerinin eski eşi N.Ö. ile mal paylaşımı yüzünden anlaşmazlık yaşadığını söyledi. Kardeşi Murat Toprak'ın eski eşi N.Ö. ile evliyken aldıkları evin paylaşımında tartışma yaşandığını kaydeden E.T., "Yaklaşık 4 yıl önce boşandığı eşi N.Ö. ile arasında daireyi satıp satmayacakları konusunda problem oldu. 2 gün önce N.Ö. isimli kişi tarafından evin kilidi değiştirildi. Kilidinin değiştirilmesi üzerine kardeşim dairenin satılmaması için daireye şerh koydurdu" dedi.DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne Ali Can ZERAY

2020-09-01 19:28:09



