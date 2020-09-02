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Meslek lisesi öğrencileri, pandemi sürecinde hem üretiyor, hem de kazanıyor

DHA

Meslek lisesi öğrencileri, pandemi sürecinde hem üretiyor, hem de kazanıyor


Ünsal YÜCEL/KEŞAN(Edirne), (DHA)EDİRNE'nin Keşan ilçesinde Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, ayak pedallı ve pompalı el dezenfektan standı üretimine başladı. Pandemi sürecinde ihtiyacın karşılanması amacıyla başlatılan çalışmada, bünyesinde döner sermaye işletmesi bulunan okula ücreti ödenip sipariş verilebilecek. Öğrenciler, kurum ve kuruluşların dezenfektan standı ihtiyacını giderirken okul harçlıklarını da çıkarabilecek.
Keşan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi metal teknolojileri ile mobilya ve iç mekan tasarımı alanlarında eğitim gören öğrenciler, velilerinden alınan izinle, döner sermaye kapsamında ayak pedallı ve pompalı el dezenfektan standı üretimine başladı. Koronavirüs tedbirleri çerçevesinde ateşleri ölçülerek ve maske takarak, sosyal mesafe kuralına uygun atölyelere alınan 12'nci sınıf öğrencileri, öğretmenleri eşliğinde çalışmalarını sürdürüyor. Öğrenciler, pandemi sürecinde kurum ve kuruluşların ihtiyaçlarına yönelik demir aksamlı ayak pedallı ile ahşap aksamlı pompalı el dezenfektan standı üretimi yapıyor. Stantlar, talebe göre bünyesinde döner sermaye işletmesi bulunan okula ücreti ödenerek sipariş verilebilirken, elde edilecek gelirin bir kısmıyla da öğrenciler okul harçlıklarını çıkarabilecek.
'HEM ÜRETECEK HEM DE KAZANACAKLAR'
Keşan Milli Eğitim Müdürü İlhan Saz, ayak pedallı el dezenfektan standının seri üretimine geçeceklerini belirterek, "Gelen siparişlere göre üretim yapılacak. Amacımız pandemi sürecinde kamu ve kuruluşlarının ihtiyacını karşılamaktır. Talebe göre sipariş alarak, kurum ve kuruluşlara satışını gerçekleştireceğiz. Öğrencilerimiz de bu süreçte hem üretecek hem de kazanacaklar. Aynı zamanda Keşan Safiye Erol Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Halk Eğitim Merkezi'nde pandemi sürecinde yaklaşık 400 bin maske ürettik" dedi.
'BU YÖNDE BİR TALEP OLUŞTU'
Keşan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Tolgan Anbarlı, Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2023 Vizyon Projeleri kapsamında yürütülen ve pandemi nedeniyle ara verilen çalışmalarına devam ettiklerini ifade ederek, "Daha önce yaptığımız çalışmalar sonucunda bu yönde bir talep oluştu. Biz de öğrencilerimizle birlikte çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Okulumuza olan talep bu yıl arttı. 9'uncu sınıflara bu yıl 207 öğrenci kayıt yaptırdı. Okulumuz başarılarının meyvesini toplamaya başladı" diye konuştu.
'ÖĞRENCİLERİMİZ ÜRETİRKEN PARA KAZANACAK'
Metal teknolojileri alanı atölye şefi Vedat Şahin Ekinci, pandemi sürecinde kurum ve kuruluşlara katkı sağlamak amacıyla ayak pedallı el dezenfektan standı üretmeye başladıklarını dile getirerek, "Özellikle okullardan ve kurumlardan bize bu yönde talepler geldi. Stantları hem düşük maliyetle üreteceğiz hem de döner sermaye sayesinde öğrencilerimiz üretirken para kazanacak" dedi.
'OLUMLU KATKILARI OLACAĞINA İNANIYORUM'
Okulun metal teknolojileri alanı 12'nci sınıf öğrencisi Umut Düşer, hem üretip hem de para kazanacaklarını belirterek, "Pandemi sürecinde devletimize ve milletimize katkı sağlamak için öğretmenlerimizle birlikte ayak pedallı el dezenfektan standı üretmeye karar verdik. Bunun bize de olumlu katkıları olacağına inanıyorum. Üretimine başladık ve daha fazla üreteceğiz" diye konuştu.  DHA-Genel Türkiye-Edirne / Keşan Ünsal YÜCEL
2020-09-02 12:09:30

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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