Edirne Valiliğinden vatandaşlara aşure ikramı

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Edirne Valiliği, Muharrem Ayı vesilesiyle kent genelinde üç farklı noktada vatandaşlara aşure ikramında bulundu.

Edirne Valiliği tarafından hazırlatılan aşureler, korona virüs pandemisi tedbirleri alınarak, kentin 3 farklı noktasında hazırlanan stantlarda, sosyal mesafe ve maske kullanımına uygun olarak vatandaşlara ikram edildi.

Muharrem Ayı vesilesiyle dağıtılan aşurelere, vatandaşlar ilgi gösterirken, Edirne Valisi Ekrem Canalp’e teşekkür etti.

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