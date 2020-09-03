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Edirne´de kurulacak Fatih Sultan Mehmet Müzesi için konferans düzenlendi

DHA

Edirne´de kurulacak Fatih Sultan Mehmet Müzesi için konferans düzenlendi


Olgay GÜLER / EDİRNE, (DHA)EDİRNE Valiliği ile Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi arasında başlatılan iş birliğiyle hayata geçecek, `Fatih Sultan Mehmet Müzesi´ için düzenlenen araştırma konferansı başladı. Edirne Valisi Ekrem Canalp, tarihi mekanın müzeye dönüştürülmesindeki en önemli amaçlarının, Fatih Sultan Mehmet´e karşı vefa borcunu ödemek olduğunu söyledi.
Edirne´de Saatli Medrese binasının, Fatih Sultan Mehmet Müzesi yapılması için Valilik ile Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi arasında 15 Temmuz´da iş birliği protokolü imzalandı. Fatih Sultan Mehmet'in eğitim gördüğü medrese olarak da bilinen ve kısa süre önce restorasyonu tamamlanan tarihi yapının dönüştürüleceği müzeyle ilgili Edirne Valiliği tarafından araştırma konferansı düzenlendi. Müzenin işlevselliği, teşrif ve tanzimiyle ilgili fikir alışverişinin yapıldığı konferansta Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi ve Trakya Üniversitesi´nden bilim adamları, müze müdürleri, edebiyatçı, tarihçi, mimar ve mühendislerden oluşan 24 kişilik grup bir araya geldi. İlk olarak müzeye dönüştürülecek tarihi yapıyı gezen grup daha sonra Meriç Nehri kıyısında bulunan bir işletmede gerçekleştirilen ve iki gün sürecek konferansa katıldı.
'BU TARİHİ MEKANA YENİ BİR MİSYON YÜKLEMEK İSTİYORUZ'
Edirne Valisi Ekrem Canalp, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (FSMVÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Andı ve Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu´nun da katıldığı konferansta açılış konuşmasını Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Fatih Sultan Mehmet ve Dönemi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Mustafa Göleç yaptı. Hayata geçecek Fatih Sultan Mehmet Müzesi´yle ilgili fikir derlemek üzere toplandıklarını söyleyen Göleç, "Bu faaliyetin bir yüzü tarih yazımına, bir yüzü de müzeolojiye bakıyor. Pandemi dolayısıyla bu meselenin her iki yüzüne farklı toplantılarda ayrı ayrı ele alacağız. Bu tarihi mekana yeni bir misyon yüklemek arzusundayız' dedi.
`FATİH´E BİR GÖNÜL BORCUMUZ VAR´
FSMVÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Andı, Fatih Sultan Mehmet'in şahsı, eserleri, misyonu ve çağında başardıkları çerçevesinde yapılan her şeyin onun ruhunu yaşatmak için önemli olduğunun altını çizdi. Andı, "Biz Fatih Sultan Mehmet derken aslında bugünü kastediyoruz bir bakıma. Fatih Sultan Mehmet ve dönemi hakkında ne kadar araştırma, inceleme çabası içerisinde olursak, geçmişten bugüne o çağın büyük birikimini taşımız oluruz. Dolayısıyla bu büyük şahsiyete bir gönül borcumuz var. Onun adına ne yapılırsa biz orada olmak zorunda hissediyoruz kendimizi. Fatih Sultan Mehmet Müzesi çalışması da bizi ihya edecek, mutlu edecek bir çalışma" diye konuştu.
EDİRNE´YE 9 YENİ MÜZE
Edirne Valisi Ekrem Canalp ise kentte önümüzdeki yıl 9 yeni müzenin açılacağını söyledi. Canalp, "Edirne´yle ilgili hali hazırda var olan müzelerimize önümüzdeki sene 7 ayrı müzeyi, sadece valilik imkanlarıyla kurmak gibi bir vizyonumuz var. Kültür ve Turizm Bakanlığı´mızın 2 ayrı müze projesiyle beraber toplamda 9 müzeyi önümüzdeki yıl birden bire faaliyete geçirmiş olacağız. Bu Edirne´mize bir katkı, muazzam bir atılım olacak. Kentimizin çehresinin değişmesine de çok önemli bir katkı sağlayacağını bugünden müjdeleyebilirim" ifadelerini kullandı.
`AMACIMIZ VEFA BORCUMUZU ÖDEMEK´
Fatih Sultan Mehmet'in Türk tarihinin en büyük şahsiyetlerinden biri olduğuna vurgu yapan Canalp, açılacak 9 müzeden birinin de Fatih Sultan Mehmet Müzesi olacağını söyledi. Canalp, "Türk tarihin geçmişinden bugüne doğru gözden geçirelim. Türk tarihin en önemli şahsiyetleri kimlerdir? Eğer 5 kişi sayacak olsak, Fatih Sultan Mehmet Han bu 5 kişiden birisi olarak hemen aklımıza gelecektir. Demek ki, bir defa tarihimizin böylesine önemli bir şahsiyetine karşı vefa borcumuzu ödüyoruz. Esasen milletimiz Fatih´i hafızasında canlı ve diri tutuyor. Amaçlarımızdan bir tanesi bu vefa borcunu ödemek" dedi.
Konferans, katılımcıların sunumlarıyla devam etti.DHA-Kültür Sanat Türkiye-Edirne Olgay GÜLER
2020-09-03 16:48:46

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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