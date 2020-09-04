Kilolarca kaçak tütün ele geçirildi

Edirne’nin Keşan ilçesinde kaçak tütün operasyon yapan İlçe Emniyet Müdürlüğü, satışa hazır kilolarca kaçak tütün ve binlerce doldurulmuş makaron ele geçirdi. 10 kişi hakkında soruşturma başlatıldı.

Keşan İlçe Emniyete Müdürlüğü, KOM Grup Amirliği ekipleri, kaçak tütün ve tütün mamulü satışının önlenmesine yönelik olarak kent genelinde denetlemeler yaptı.

Alınan karar doğrultusunda şehir içinde faaliyet gösteren 14 ayrı iş yerinde yapılan aramalarda 10 iş yerinde, 41 bin 840 adet doldurulmuş makaron, 214 kilogram sarmalık kıyılmış tütün, 26 kilogram nargile tütünü, 139 adet TAPDK'ya ait bandrol ile 2 adet sigara sarma makinesi ve 2 adet elektronik sigara ele geçirildi.

İş yerlerinde yapılan aramalarda ürün ele geçirilen 10 şahıs hakkında 5607 Sayılı kanuna Muhalefet ve 4733 Sayılı Kanuna Muhalefet suçundan adliidari tahkikata başlandı.

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