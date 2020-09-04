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Kırkpınar Ağası Selim: Güreşler yapılırsa güreşçilere 2, ağalığa 4 kat fazla para veririm

DHA

Kırkpınar Ağası Selim: Güreşler yapılırsa güreşçilere 2, ağalığa 4 kat fazla para veririm


Olgay GÜLER / EDİRNE (DHA) Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin 3 altın kemerli ağası Seyfettin Selim, bu yıl pandemi nedeniyle güreşlerin yapılmasına çok düşük olasılık verdiğini belirtti. Selim, "Ben bu saatten sonra Bilim Kurulu'nun olumlu karar çıkaracağına inanmıyorum. Çıkarırsa biz varız. Yapılırsa, ben pehlivanlara geçen yıl verilenin 2 katını vereceğim. Ağalığı da 4 katına alacağım" dedi.
Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan ve 659'uncu Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Ağası Seyfettin Selim, Edirne'de yapılacak Edirne Belediyesi Kırkpınar Ağası Seyfettin Selim Kreş ve Gündüz Bakım Evi'nin protokol imzası dolayısıyla bir araya geldi. Toplantıda konuşan Kırkpınar Ağası Selim, güreşlerin bu yıl yapılmasının çok düşük ihtimal olduğunu ifade etti.
"YAPILIRSA GÜREŞÇİLERE 2 KATI FAZLA PARA VERİRİM"
Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu'nun Kırkpınar'ın yapılmasıyla ilgili olumlu karar alacağını düşünmediğini söyleyen Selim, "Ben bu saatten sonra Bilim Kurulu'nun olumlu karar çıkaracağına inanmıyorum. Çıkarırsa biz varız. Yapılırsa, ben pehlivanlara geçen yıl verilenin 2 katını vereceğim. Ağalığı da 4 katına alacağım. Millet, 'Ağa güreşlerin yapılmasını istemiyor. Ağa paradan kaçıyor' diyor. Yaptığımız yatırımlar yanında Kırkpınar ağalığına verdiğim para bir çerez. 40 sene Kırkpınar ağalığı yaparım yapmış olduğum bir okulla. Ben yapılmasını çok istedim güreşlerin. Geçenlerde Balıkesir´de biri, `Ağam pehlivanlar güreşmek istemiyor´ dedi. Güreşçilerle görüştüm, gerçekten de bu düşünce hakim. Yoksa biz tabii ki Kırkpınar´ı yapmak istiyoruz. Altını çiziyorum, güreşi en çok yapmak isteyen benim ama pandeminin artışından dolayı bu işin olmayacağını düşünüyorum. Bu saatten sonra umut çok zayıf. Çoğu pehlivan antrenmanı bıraktı" dedi.
"BAŞPEHLİVAN'IN ÖLDÜRÜLMESİ, ALÇAKÇA BİR OLAY"
Antalya'da yağlı güreş sporcusu başpehlivan Hakkı Aygün'ün tabancayla öldürülmesi olayına da tepki gösteren ağa Selim, "Başpehlivanın öldürülmesi şerefsizce, kalleşçe bir olay. Kalleşlikle bir aslan parçasını öldürdüler. Nasıl rahat uyuyabiliyorlar? İnşallah bunu devlet, bakanlık, savcılar görür. Bu olayın bir kumpas olduğunu savcı, hakim görür inşallah. Böyle bir dünyada mafya ne hikayedir? Yazıklar olsun" diye konuştu.
"BİLİM KURULU YARIN YAPIN DERSE, BİZ HAZIRIZ"
Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan ise henüz Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu'ndan Kırkpınar'la ilgili bir karar çıkmadığını, olumlu bir sonuç çıkması halindeyse Kırkpınar'ı yapmaya hazır olduklarını kaydetti. Gürkan, "Sayın ağamızla sürekli konuşuyoruz, Kırkpınar konusunu. Geçen gün Yalova'dan gelirken tekrar konuştuk. Diğer arkadaşlarla da görüşüyoruz. Bildiğiniz gibi Güreş Federasyonu 3 üniversiteden görüş aldı ve Bilim Kurulu'na ilettik. Bilim Kurulu bugüne kadar herhangi bir karar vermedi. Ülkenin ve dünyanın içinde bulunduğu şartlar belli. Biz sadece şunu söylüyoruz, Bilim Kurulu belirli şartlarda yapın dediği an Kırkpınar'ı yapmaya hazırız. Ama Bilim Kurulu dediği anda ve onların belirlediği şartlarda. Bakın Türkiye genelinde tüm düğünler yasaklandı, her şey yasaklandı. Biz pandeminin bu kadar gittikçe yükselen, birinci dalganın ikinci pikini yaşarken, hiç kimsenin sağlığını riske atma sorumluluğunu alamayız. Bilim Kurulu uygun görürse, yapın derse, yarın derse biz yarın Kırkpınarımızı yapmaya hazırız" ifadelerini kullandı.
Gürkan ayrıca, Kırkpınar Ağası Selim'in Edirne'de yapacağı Kreş ve Gündüz Bakım Evi için kendisine teşekkür etti.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Kırkpınar ağası Selim ile Başkan Gürkan
Toplantıdan detaylar
Ağa Selim'in konuşması
Başkan Gürkan'ın konuşması
Toplantı salonundan detaylarDHA-Spor Türkiye-Edirne Olgay GÜLER
2020-09-04 19:09:39

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