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Temizlik personelinden yere çöp atılmasına şarkılı sitem

DHA

Temizlik personelinden yere çöp atılmasına şarkılı sitem


Ali Can ZERAY-Resul ORUÇOĞLU/EDİRNE, (DHA)EDİRNE Belediyesi'nde temizlik personeli olarak görev yapan Cüneyt Fener (41), insanların çöpleri konteyner yerine, dışarı atmalarına kendi bestelediği, 'çöpleri konteynere atın' şarkısıyla sitemde bulundu. Fener'in, şarkı söyleyerek sitem etmesi arkadaşı tarafından cep telefonu ile görüntülenerek, belediye sosyal medya hesaplarından paylaşıldı. Paylaşım beğeni topladı. 
Edirne Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde görev yapan Cüneyt Fener, vatandaşların çöpleri konteynerler yerine dışına atmasına tepki gösterdi. Mesai arkadaşlarıyla birlikte çöp toplayan Fener, atıkların konteyner yerine dışına atıldığı görünce, vatandaşlara sitem dolu şarkı söylemeye başladı. Fener'in söylediği şarkı mesai arkadaşı tarafından cep telefonu ile kaydedilerek, belediyenin resmi sosyal hesaplarından paylaşıldı. Paylaşım vatandaşlardan tarafından büyük beğeni topladı.
'O ŞARKIYI SÖYLEMEK ZORUNDA KALDIM'
Edirne'de vatandaşların çöpleri konteyner yerine dışına atıp çevre kirliliği yaratmaları üzerine şarkı söyleyerek çağrı yapmak istediğini söyleyen Cüneyt Fener, zaman zaman düğünlerde şarkılar da söylediğini anlattı. Müzisyenliği nedeniyle vatandaşları uyarmak için şarkı söylediğini belirten Fener, "Konteynerlar boş, vatandaş genelde çöpleri dışarı atıyorlar. Bizlerde onları toplayarak konteyner içine atıyoruz. Ben işimi severek yapıyorum, ama vatandaşın da çöpleri konteynerlara atmasını istediğim için böyle bir şarkı söyledim, içimden geldi. Her kes çöpünü konteynerlara değil dışarı atıyor. Buradan onlara seslenmek istedim. Vatandaştan rica ediyorum lütfen çöpleri dışarıya değil, konteynerlara atsın. Şarkı sözleri içimden geldi ve o şarkıyı söylemek zorunda kaldım" dedi.
'TEK İSTEDİĞİMİZ ÇÖPLERİ KONTEYNERLARA ATMALARI'
Cüneyt Fener'in temizlik yaparken söylediği şarkıyı cep telefonu ile görüntüleyen mesai arkadaşı Hamdi Üsler, çöplerin sürekli konteyner dışına atıldığını belirtti. Üsler, "Bizim halkımızdan tek isteğimiz çöpleri yere atmaması. Bu virüslü dönemden geçtiğimiz için hem virüs hem bu mikroplarla sokaklarımız batmasın. Bu tablo her zaman karşılaştığımız bir tabloydu. Cüneyt arkadaşımız çöpleri toplarken bir şarkı söylemeye başladı, içinden gelen bir şey. Bende bunu cep telefonumla çektim, sosyal medyada paylaşıp farkındalık yaratmak için. Sıkıntılı bir dönemden geçiyoruz, herkesin moralleri bozuk. Eğlence olsun diye yaptık, ses getirdi" diye konuştu.
ŞARKI SÖZLERİ
Cüneyt Fener'in söylediği ve kısa sürede sosyal medyada ses getiren 'çöpleri konteynırlara atın' isimli şarkısı şu sözlerden oluşuyor:
Bu nasıl haldır kardeş. 
Fıçılar bomboş dururken neden çöpleri yerlere atıyorsun. 
Nedir bizim çilemiz. 
Fıçılar bomboş arkadaş. 
Yerlere çöp atmayalım. 
Lütfen kutulara, konteynerlara çöpleri atalım
İnsan durup dururken sevdiğinden vazgeçer mi?
Sevdiğine kıyar mı? 
Çöpleri hali nedir böyle atıyorlar yerlere. 
Fıçılar bomboş arkadaş DHA-Genel Türkiye-Edirne Ali Can ZERAY-Resul ORUÇOĞLU
2020-09-05 09:12:48

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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