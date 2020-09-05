86 gün yağışsız kalan ayçiçeğinde verim düştü

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

86 gün yağışsız kalan ayçiçeğinde verim düştü

İHA

86 gün yağışsız kalan ayçiçeğinde verim düştü

Edirne’nin Keşan ilçesine bağlı köylerde çiftçi dertli çünkü; ekiminden hasat dönemine kadar geçen ömrünün yarısından fazlasında yağış yüzü görmeyen Trakya'nın 'Sarı Gelin'i, verimi düşük olunca bu sene çiftçisini memnun edemedi. Verimde düşüşler oluşan ayçiçeğinde hasadın sonlarına gelinirken, çiftçiler yükselen fiyatlar için "86 gün yağış görmedik, verim düştü. Fiyat normal olsun ama verim yüksek olsun bizleri verim kurtarır" dedi.
Sezon için çok uzun bir süre boyunca yağış alamadıklarını ve bu şekilde hasada giderek tamamlama noktasına geldiklerini belirten, Edirne’nin Keşan ilçesine bağlı Kılıçköylü çiftçi Ahmet Kuzu, hasat dönemi için şu ifadeleri kullandı:
"Kurak bir yıl yaşadık ve istediğimiz verimleri alamadık. Geçen yıla oranla dönümde en az 100 kilo eksiğimiz var. Biz verim en azından geçen yılla aynı olsun isterdik; ama olmadı. Bu yıl biz çiftçileri için kötü bir yıl oldu."
Sadece ayçiçeği değil, diğer ürünlerde de kuraklık nedeniyle benzer problemler olduğunu belirten Kuzu, "Buğdayda da aynı kaybı yaşadık. 350'lerde kaldık. bazı arkadaşlarımız 450 500 kilo aldı. Bu tamamen iklim ve kuraklıkla alakalı. Daha erken dönemde yani, Mayıs ayı girmeden ekim arkadaşlar dönümde 20 30 kilo fark aldı. Hizmetini iyi yapan yazın kurakta tarlasını işleyen arkadaşlar biraz daha iyi verim aldı. 110130 kilo da fark alanlar oldu. 20 kilo deyip geçmeyelim. 20 kilo çiftçi için iyi bir para demek" şeklinde konuştu.
Öte yandan ayçiçeğinin ekiminden hasat dönemine kadar geçen ömrünün yarısından daha çok zaman için yağış almadığına dikkat çeken Kuzu, "Arkadaşlarla tutuğumuz tarihlere göre bundan 10 gün önce yağan yağmura kadar 86 gün yağış alamadık. Mal kısa olduğu için için fiyatlar yükseldi. Tüccar arkadaşlar 3 bin 550 liraya kadar ayçiçek alıyor. Yağlı Tohumlar yağın kalitesine göre avans fiyat verdi. Ürün hasat edildiği için 4 lira da olsa yapacak bir şey yok" diyerek fiyatların giderek yukarı çıktığını söyledi.
Kılıçköylü çiftçi Tarkan Kuzu ise geçen seneye kıyasla bu sene yağış açısından çok daha düşük bir sezon geçirdiklerini söyledi. Tarkan Kuzu, "Bu yıl yağış alamadık. Geçen yıl yağış fazla olduğu için güzel verimlere ulaşmıştık. Seminerlerde, dekar başına suyun 200 litre civarına ulaşması gerektiğine söylemişlerdi. Bu yıl su 130 litrede kaldı maalesef. Geçen yıl ayçiçeklerini ektik. Bir hafta sonra yağışlar başladı. 15 20 arayla 4 defa güzel yağışlar aldık. Bu sene yağış olmadığı için mahsullerde sıkıntılar oluştu" diyerek çeltikte tırtılın görüldüğünü ve yine ayçiçek ve buğdayda da benzer zararlıların ortaya çıktığını belirtti.
Kuraklık nedeniyle verimde yarıya yakın düşüşün meydana geldiğini belirten üretici Ali Öztürk, "Geçen yıl ki verimimiz buğdayda ortalama 500 kiloyu, ayçiçeğinde 300 kiloyu buldu. Bu yıl ben ektim, 100 dönüm yerden ortalama 181 kilo verim aldım. Trakya Birlik'e teslim ettim. Ayçiçeği, Mayıs'ın 3'ü 4'ü yağış yaptı, sonrasında yağış almadığı için kurağa çekti. Çok güzel ayçiçekleri vardı. Çiçek açtığı dönemde yeteri kadar yağış almayınca ayçiçekleri kısa kaldı ve taneleri ince oldu" dedi.
Son olarak ayçiçeği fiyatlarının yükseldiğine dikkat çeken Öztürk, "Fiyatlar yükseliyor. Trakya Birlikde avans fiyat diye açıkladı 3 bin 400 lira avans fiyat diye mesaj geliyor. Fiyat normal olsun ama verim yüksek olsun bizleri verim kurtarır" diyerek kendileri için önemli olanın verim olduğuna dikkat çekti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Edirne'de Covid-19 denetimleri gerçekleştirilmeye devam ediliyor
YEREL HABERLER Edirne'de Covid-19 denetimleri gerçekleştirilmeye ...
Temizlik personelinden yere çöp atılmasına şarkılı sitem
YEREL HABERLER Temizlik personelinden yere çöp atılmasına şarkılı ...
Kanalizasyon suyunun içme suyuna karıştığını iddia eden köylüler: Koronavirüsten değil koleradan korkuyoruz
YEREL HABERLER Kanalizasyon suyunun içme suyuna karıştığını iddia ...
Kırkpınar Ağası Selim: Güreşler yapılırsa güreşçilere 2, ağalığa 4 kat fazla para veririm
YEREL HABERLER Kırkpınar Ağası Selim: Güreşler yapılırsa güreşçilere ...
Kırkpınar Ağası Seyfettin Selim: "Bu saatten sonra Kırkpınar olmaz” "Gelecek yıl pehlivan ödüllerini 2 katına, ağalık bedelini de 4 katına çıkaracağım"
YEREL HABERLER Kırkpınar Ağası Seyfettin Selim: "Bu saatten sonra ...
Temizlik işçisinin çöp tepkisi sosyal medyada gündem oldu
YEREL HABERLER Temizlik işçisinin çöp tepkisi sosyal medyada gündem ...
Arkasından kamyon çarpan otomobil iş yerine daldı
YEREL HABERLER Arkasından kamyon çarpan otomobil iş yerine daldı
Karantinanın kaldırıldığı Bulgaristan'dan alışverişe Edirne'ye geliyorlar
YEREL HABERLER Karantinanın kaldırıldığı Bulgaristan'dan alışverişe ...
Edirne’de Vali Canalp korona denetimlerine sahada devam ediyor
YEREL HABERLER Edirne’de Vali Canalp korona denetimlerine sahada ...
Kilolarca kaçak tütün ele geçirildi
YEREL HABERLER Kilolarca kaçak tütün ele geçirildi
Edirne'de 107 kilo kaçak tütün ele geçirildi
YEREL HABERLER Edirne'de 107 kilo kaçak tütün ele geçirildi
“6 aydır bu anı bekledik” diyen Bulgarlar Edirne’ye akın etti
YEREL HABERLER “6 aydır bu anı bekledik” diyen Bulgarlar Edirne’ye ...
Edirne´de kurulacak Fatih Sultan Mehmet Müzesi için konferans düzenlendi
YEREL HABERLER Edirne´de kurulacak Fatih Sultan Mehmet Müzesi için ...
Edirne Fatih Sultan Mehmet Müzesi için bilimsel adımlar atıldı
YEREL HABERLER Edirne Fatih Sultan Mehmet Müzesi için bilimsel ...
Edirne'nin bağlarında üzüm hasadı başladı 
YEREL HABERLER Edirne'nin bağlarında üzüm hasadı başladı 
Trakya Birlik’ten ayçiçeği üreticisini sevindiren açıklama
YEREL HABERLER Trakya Birlik’ten ayçiçeği üreticisini sevindiren ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X