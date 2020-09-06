Saros Körfezi´nde su altında sürpriz evlilik teklifi



Ünsal YÜCEL/ENEZ, (Edirne), (DHA)EDİRNE´nin Saros Körfezi´nde, eğitmen eşliğinde dalış yapan Gökay Gökmen, yaklaşık 5 metre derinlikte kız arkadaşı Duygu Tosun'a evlenme teklif etti. Gökmen, evlenme teklifini kabul eden Tosun'a, su altında yüzük taktı.

Tekirdağ'da yaşayan ve telekomünikasyon şirketinde yöneticilik yapan Gökay Gökmen, rehberlik öğretmeni Duygu Tosun'la olan birlikteliğini evliliğe taşımak için sıra dışı bir yola başvurdu. Enez ilçe sahilinde dalış eğitmeni Ender Özgen gözetiminde yaklaşık dalış yapan çift, 5 metre derinliğe daldı. Su altında fotoğraf çektirdiği sırada dalış eğitmeni Özgen, Tosun'a arkasına bakmasını işaret etti. Duygu Tosun, arkasını döndüğü sırada erkek arkadaşının elinde `Duygu benimle evlenir misin?´ yazılı döviz tuttuğunu gördü. Şaşkınlığını gizleyemeyen Tosun, kafasını sallayarak teklifi kabul etti.

Bunun üzerine Gökay Gökmen, yanında getirdiği tek taş yüzüğü Duygu Tosun´un parmağına taktı. Sürpriz evlilik teklifi ise dalış eğitmeni Özgen tarafından su altı kamerasıyla kaydedildi. Ender Özgen, böyle bir ana şahitlik ettiği memnuniyet duyduğunu belirterek, çifte bir ömür boyu mutluluklar diledi.DHA-Genel Türkiye-Edirne / Enez Ünsal YÜCEL

2020-09-06 16:08:58



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.