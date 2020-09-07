Edirne’de çil keklikler doğaya salındı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Edirne’de çil keklikler doğaya salındı

İHA

Edirne’de çil keklikler doğaya salındı

Edirne’de, Doğa Koruma ve Milli Parklar Edirne Şubesi tarafından, 600 adet Çil keklik doğaya salındı.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü’nün talimatları doğrultusunda, Afyonkarahisar ili Şuhut keklik üretim istasyonundan Edirne Şube Müdürlüğü’ne tahsisi yapılan 600 adet Çil Kekliklerin doğaya salımı gerçekleştirildi.
Kene ve süne gibi zararlılarla mücadele kapsamında yarar sağlaması planlanan 600 Çil keklik düzenlenen programla doğaya salındı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Edirne’de kurumlar arası filyasyon toplantıları
YEREL HABERLER Edirne’de kurumlar arası filyasyon toplantıları
Kanalizasyon suyunun aktığı Cami Deresi ıslah ediliyor
YEREL HABERLER Kanalizasyon suyunun aktığı Cami Deresi ıslah ...
Saros Körfezi´nde su altında sürpriz evlilik teklifi
YEREL HABERLER Saros Körfezi´nde su altında sürpriz evlilik teklifi
Yangına, kovalarla taşıdıkları suyla müdahale ettiler
YEREL HABERLER Yangına, kovalarla taşıdıkları suyla müdahale ettiler
86 gün yağışsız kalan ayçiçeğinde verim düştü
YEREL HABERLER 86 gün yağışsız kalan ayçiçeğinde verim düştü
Edirne'de Covid-19 denetimleri gerçekleştirilmeye devam ediliyor
YEREL HABERLER Edirne'de Covid-19 denetimleri gerçekleştirilmeye ...
Temizlik personelinden yere çöp atılmasına şarkılı sitem
YEREL HABERLER Temizlik personelinden yere çöp atılmasına şarkılı ...
Kanalizasyon suyunun içme suyuna karıştığını iddia eden köylüler: Koronavirüsten değil koleradan korkuyoruz
YEREL HABERLER Kanalizasyon suyunun içme suyuna karıştığını iddia ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X