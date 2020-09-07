Edirne’de çil keklikler doğaya salındı

Edirne’de, Doğa Koruma ve Milli Parklar Edirne Şubesi tarafından, 600 adet Çil keklik doğaya salındı.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü’nün talimatları doğrultusunda, Afyonkarahisar ili Şuhut keklik üretim istasyonundan Edirne Şube Müdürlüğü’ne tahsisi yapılan 600 adet Çil Kekliklerin doğaya salımı gerçekleştirildi.
Kene ve süne gibi zararlılarla mücadele kapsamında yarar sağlaması planlanan 600 Çil keklik düzenlenen programla doğaya salındı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.