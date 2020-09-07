CHP’li Gürkan ‘O’ görüntüler nedeniyle hakim karşısında CHP’li Başkan Recep Gürkan ceza mahkemesinde yargılanıyor ‘İçki adabı’ gereği kadehini kaldırmış

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

CHP’li Gürkan ‘O’ görüntüler nedeniyle hakim karşısında CHP’li Başkan Recep Gürkan ceza mahkemesinde yargılanıyor ‘İçki adabı’ gereği kadehini kaldırmış

İHA

CHP’li Gürkan ‘O’ görüntüler nedeniyle hakim karşısında CHP’li Başkan Recep Gürkan ceza mahkemesinde yargılanıyor ‘İçki adabı’ gereği kadehini kaldırmış

15 Temmuz 2016’da hain darbe girişimi gecesi bir türkü barda kadeh kaldırdığı görüntülerinin basına sızmasının ardından ülke gündemine oturarak, eleştirilere maruz kalan CHP’li Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, o görüntüler ile ilgili hakim karşısına çıktı.
15 Temmuz FETÖ’nün hain darbe girişimini, türkü barda kadeh kaldırarak kutladığı ileri sürülen CHP’li Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, kadeh kaldırma ve şarkı söyleme görüntülerinin basına yansımasının ardından Türkiye’nin bir numaralı gündem maddesi olmuştu.
Öyle ki Gürkan’ın o geceye ait görüntülerini yok etmek için mafya ile anlaştığı ve görüntüleri elinde bulunduran kişiye işkence yaptırdığına dair iddialar kamuoyunda geniş yer bulmuştu.

CHP’li Başkan Gürkan hakim karşısına çıktı
Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, 15 Temmuz gecesi çekilen ‘O’ görüntüler ile ilgili bugün Edirne 8. Asliye Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıktı. Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Gürkan, Avukatı Harika Türkay ile birlikte Edirne Adliyesi’ne gelerek, hakim karşısına çıktı.

“İçki adabı gereği kadeh kaldırıldı”
15 Temmuz hain darbe girişimi gecesi bir türkü barda daha önceden planlayarak üniversiteden arkadaşları ile birlikte eğlenmeye gittiklerini dile getiren Gürkan, Gündoğdu Marşı’nı söyleyerek, alkol aldıklarını doğruladı.
Gürkan’ın Avukatı Harika Türkay ise savunmasında, müvekkilinin kadehini darbe girişimine sevinç gösterisi olarak kaldırmadığının iddia ederek, “İçki adabını içenlerde, içmeyenler de bilir. İçelim denildiği zaman, dertten, kederden, acıdan içilir. Her zaman keyiften içilmesi söz konusu değildir. Müvekkilimin bu şahıslar karşısında (FETÖ’cüleri kast ediyor) hep durmasına rağmen, huzurunuzda yargılanıyor olması trajikomiktir” dedi.

“Kalkışmanın olacağını sadece müvekkilim değil, hepimiz biliyorduk”
Avukat Türkay, “Bu şekilde kalkışmanın veya devletimizin bu tarz yapılanmalarla ele geçirilmeye çalışacağını sadece müvekkilim değil, hepimiz biliyorduk. Bunları hep söyledik. Ve gücümüz yettiğince engellemeye çalıştık. Tüm Cumhuriyet evlatları hukuk ve demokrasi savaşı veren atamızın Gençliğe Hitabesi’ni okumuş, fikirlerini özümsemiş ve bu yolda mücadele veren herkes böyle bir tehdidin olduğunu ve gerçekleşeceğini zaten her zaman bilmektedir” ifadelerini kullandı.

Tutuksuz yargılanmasına karar verildi
Öte yandan, duruşma mahkeme heyeti tarafından 26 Ekim 2020 tarihine ertelenerek, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan’ın tutuksuz yargılanmasına karar verildi.

Darbe girişiminde kadeh kaldırmıştı
CHP’li Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan’ın FETÖ’nün 15 Temmuz darbe girişimini türkü barda kadeh kaldırarak kutladığının ortaya çıkması, Türkiye’nin bir numaralı gündemi olmuştu.
Gürkan’ın görüntülerinin basına yansımasının ardından kamuoyunda büyük tepki ile karşılaşmış adeta infiale yol açmıştı.

Erdoğan: “Darbecilerin şerefine kadeh kaldıran şerefsizler, bu ülkeye hizmet edemez”
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TRT Haber’deki bir canlı yayınında, Recep Gürkan’ın daha önce AK Parti’ye girmeye çalıştığını, ancak ’AK Parti’ye yakışmayacak bir şahıs’ olduğu gerekçesiyle partiye alınmadığını söylemişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “"36 yıl önce haberdar değildik" diyor "Şimdi haberimiz var diye eğleniyor". FETÖ’cülerin şerefine kadeh kaldırıyor. Bütün bu olanlardan haberdar. Genel başkanları zaten çay ve kahve eşliğinde darbeyi izliyor. Birbirlerinden farkı yok. Al birini vur ötekine, durum bu” ifadelerini kullanmıştı.
Yine Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Ümraniye’de halka hitabı sırasında, Gürkan’ı hedef göstererek, “Darbecilerin şerefine kadeh kaldıran şerefsizler, bu ülkeye hizmet edemez” diyerek, ağır ifadeler kullanmıştı.
Öte yandan, söz konusu süreçte, Cumhuriyet Halk Partisi Merkez Yönetiminden bugüne kadar söz konusu olayla ilgili herhangi bir açıklama yapılmaması da dikkat çekici olarak adlandırılıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Edirne’de belgesiz ve usulsüz avcılığa izin verilmiyor
YEREL HABERLER Edirne’de belgesiz ve usulsüz avcılığa izin ...
Edirne’de çil keklikler doğaya salındı
YEREL HABERLER Edirne’de çil keklikler doğaya salındı
Edirne’de kurumlar arası filyasyon toplantıları
YEREL HABERLER Edirne’de kurumlar arası filyasyon toplantıları
Kanalizasyon suyunun aktığı Cami Deresi ıslah ediliyor
YEREL HABERLER Kanalizasyon suyunun aktığı Cami Deresi ıslah ...
Saros Körfezi´nde su altında sürpriz evlilik teklifi
YEREL HABERLER Saros Körfezi´nde su altında sürpriz evlilik teklifi
Yangına, kovalarla taşıdıkları suyla müdahale ettiler
YEREL HABERLER Yangına, kovalarla taşıdıkları suyla müdahale ettiler
86 gün yağışsız kalan ayçiçeğinde verim düştü
YEREL HABERLER 86 gün yağışsız kalan ayçiçeğinde verim düştü
Edirne'de Covid-19 denetimleri gerçekleştirilmeye devam ediliyor
YEREL HABERLER Edirne'de Covid-19 denetimleri gerçekleştirilmeye ...
Temizlik personelinden yere çöp atılmasına şarkılı sitem
YEREL HABERLER Temizlik personelinden yere çöp atılmasına şarkılı ...
Kanalizasyon suyunun içme suyuna karıştığını iddia eden köylüler: Koronavirüsten değil koleradan korkuyoruz
YEREL HABERLER Kanalizasyon suyunun içme suyuna karıştığını iddia ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X