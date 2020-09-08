Sürücüsünün kontrolünü kaybettiği araç park halindeki araçlara çaptı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sürücüsünün kontrolünü kaybettiği araç park halindeki araçlara çaptı

İHA

Sürücüsünün kontrolünü kaybettiği araç park halindeki araçlara çaptı

Edirne’nin Keşan ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü park halindeki araçlara çaptı. Araçlarda maddi hasarlar oluşurken, sürücü kaza yerini terk etti.
Kaza, Kurtuluş Caddesi'nde 7 Eylül gecesi saat 00.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şehir merkezinden Kurtuluş İlkokulu yönünde seyretmekte olan 16 YM 767 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimetini kaybetmesinin ardından park halinde bulunan yol kenarındaki araca çarptı. Meydana gelen çarpışmanın şiddetiyle yüne park halindeki 4 araç da birbirine çarparak hasar gördü.
Kazanın ardından kazaya sebebiyet veren sürücü olay yerinden kaçarken, haber verilmesi üzerine Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri geldi.
Polisin yaptığı incelemelerde park halindeki araca çarparak hasar veren sürücünün kimliği Y.D. olarak belirlenirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kavgada silahlar konuştu, 3 kişi yaralandı, 2 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Kavgada silahlar konuştu, 3 kişi yaralandı, 2 kişi ...
Vali Ekrem Canalp’ten, Rektör Tabakoğlu’na ziyaret
YEREL HABERLER Vali Ekrem Canalp’ten, Rektör Tabakoğlu’na ziyaret
Hırsızlık suçundan 64 kaydı olan 15 yaşındaki şüpheli, hırsızlıktan tutuklandı
YEREL HABERLER Hırsızlık suçundan 64 kaydı olan 15 yaşındaki ...
Edirne´de, 3 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya 2 tutuklama
YEREL HABERLER Edirne´de, 3 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya 2 ...
Keşan’da esnafa bıkkınlık veren hırsız tutuklandı
YEREL HABERLER Keşan’da esnafa bıkkınlık veren hırsız tutuklandı
Son günlerde Türkiye'nin en şanslı esnafı oldular Düğün kısıtlamaları çaresiz bırakmıştı, şimdi ise az da olsa yüzleri gülüyor
YEREL HABERLER Son günlerde Türkiye'nin en şanslı esnafı ...
FETÖ şüphelileri yurtdışına kaçarken yakalandı
YEREL HABERLER FETÖ şüphelileri yurtdışına kaçarken yakalandı
'Futbolda kumpas' sanığı 2 eski emniyet mensubu ve 1 mahrem imamı tutuklandı/ Fotoğraflar
YEREL HABERLER 'Futbolda kumpas' sanığı 2 eski emniyet mensubu ve 1 ...
Trakya Üniversitesi'nde 25 fakülte ve yüksekokul uzaktan eğitim yapacak
YEREL HABERLER Trakya Üniversitesi'nde 25 fakülte ve yüksekokul ...
'Futbolda kumpas' sanığı 2 eski emniyet mensubu ve 1 mahrem imamı tutuklandı
YEREL HABERLER 'Futbolda kumpas' sanığı 2 eski emniyet mensubu ve 1 ...
Edirne Belediye Başkanı Gürkan'a 2 yıl hapis istenen dava başladı
YEREL HABERLER Edirne Belediye Başkanı Gürkan'a 2 yıl hapis istenen ...
CHP’li Gürkan ‘O’ görüntüler nedeniyle hakim karşısında CHP’li Başkan Recep Gürkan ceza mahkemesinde yargılanıyor ‘İçki adabı’ gereği kadehini kaldırmış
YEREL HABERLER CHP’li Gürkan ‘O’ görüntüler nedeniyle hakim ...
Edirne’de belgesiz ve usulsüz avcılığa izin verilmiyor
YEREL HABERLER Edirne’de belgesiz ve usulsüz avcılığa izin ...
Edirne’de çil keklikler doğaya salındı
YEREL HABERLER Edirne’de çil keklikler doğaya salındı
Edirne’de kurumlar arası filyasyon toplantıları
YEREL HABERLER Edirne’de kurumlar arası filyasyon toplantıları
Kanalizasyon suyunun aktığı Cami Deresi ıslah ediliyor
YEREL HABERLER Kanalizasyon suyunun aktığı Cami Deresi ıslah ...
Saros Körfezi´nde su altında sürpriz evlilik teklifi
YEREL HABERLER Saros Körfezi´nde su altında sürpriz evlilik teklifi
Yangına, kovalarla taşıdıkları suyla müdahale ettiler
YEREL HABERLER Yangına, kovalarla taşıdıkları suyla müdahale ettiler

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X