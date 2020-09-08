Sürücüsünün kontrolünü kaybettiği araç park halindeki araçlara çaptı

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Edirne’nin Keşan ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü park halindeki araçlara çaptı. Araçlarda maddi hasarlar oluşurken, sürücü kaza yerini terk etti.

Kaza, Kurtuluş Caddesi'nde 7 Eylül gecesi saat 00.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şehir merkezinden Kurtuluş İlkokulu yönünde seyretmekte olan 16 YM 767 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimetini kaybetmesinin ardından park halinde bulunan yol kenarındaki araca çarptı. Meydana gelen çarpışmanın şiddetiyle yüne park halindeki 4 araç da birbirine çarparak hasar gördü.

Kazanın ardından kazaya sebebiyet veren sürücü olay yerinden kaçarken, haber verilmesi üzerine Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri geldi.

Polisin yaptığı incelemelerde park halindeki araca çarparak hasar veren sürücünün kimliği Y.D. olarak belirlenirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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