Edirne'de koronavirüs denetimleri sıklaştı (2)



KEŞAN'DA SEMT PAZARINDA DENETİM

Edirne'nin Keşan ilçesinde, İçişleri Bakanlığı'nın koronavirüs tedbirleri kapsamında Aşağı Zaferiye Mahallesi'nde kurulan Perşembe Pazarı'nda maske ve sosyal mesafe denetimi yapıldı. Denetime, Keşan Kaymakamı Cemalettin Yılmaz, Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Keşan İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Tekin de katıldı. Pazar esnafının ve alışveriş yapanların maske takarak, sosyal mesafeye uydukları görüldü. Belediye Başkanı Helvacıoğlu, "Koronavirüs tedbirleri ile ilgili maske ve sosyal mesafe denetimi, bilgilendirme ve bilinçlendirme yapıyoruz. Kurallara uymamız hepimizin sağlığının korunması açısından çok önemli. Hayatın her alanında mevcut tedbirlere uyalım, uymayanları uyaralım" dedi. Öte yandan Keşan Emniyet Müdürlüğü ekipleri, halkın yoğun olduğu cadde ve meydanlarda denetim yaparak, vatandaşları maske takmaları ve sosyal mesafeye uymaları konusunda uyardı. Ünsal YÜCEL/KEŞAN(Edirne),(DHA)

DHA-Genel Türkiye-Edirne / Keşan Ünsal YÜCEL

2020-09-10 14:00:04



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