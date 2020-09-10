Vali Canalp: "Kurallara uyulması sevindirici"

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İçişleri Bakanlığı’nın 81 il valiliğine gönderdiği ‘Covid 19 Tedbirleri ve Denetimler’ konulu genelge kapsamında Edirne'de denetimler aralıksız olarak sürüyor.

Edirne Valisi Ekrem Canalp, bugün Olin kavşağındaki iş yerlerinde yapılan denetimlere bizzat katılarak vatandaşlar ve işletme sahipleri ile görüşerek uyulması gereken kuralları hatırlattı. Vali Canalp, yapılan denetimlerde vatandaşların ve işletmelerin kurallara uymasının sevindirici olduğunu ifade etti.

Denetimlere, İl Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt, İl Jandarma Komutanı Albay Abdulkadir Seri ve ilgili kurum yetkilileri katıldı.

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