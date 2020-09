Moldova'dan gelen araçta kaçak içki ve et ele geçirildi

Ünsal YÜCEL/EDİRNE,(DHA)EDİRNE'de, Hamzabeyli Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yapan Moldova plakalı araçta, kaçak 210 şişe içki, 80 kilogram et ve et ürünü ile 5 elektronik sigara kartuşu ele geçirildi.

Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri, Hamzabeyli Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yapan Moldova plakalı araçta, şüphe üzerine arama yaptı. Aramada, kaçak 210 şişe içki, 80 kilogram et ve et ürünü ile 5 elektronik sigara kartuşu ele geçirildi. Moldova uyruklu sürücü ile beraberinde bulunan 3 şüpheli gözaltına alındı.DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne Ünsal YÜCEL

2020-09-10 15:32:21



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.