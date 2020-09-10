Ağaçların altına bırakılan poşetlerde 354 gram bonzai ele geçirildi

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Ünsal YÜCEL/KEŞAN (Edirne), (DHA)EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, ağaçların altına bırakılan 2 poşette 354 gram bonzai ele geçirildi.

Olay, Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Akçay Sokak'taki ağaçlık alanda meydana geldi. Keşan Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, sokak üzerindeki ağaçların altına kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce bırakılmış 2 poşet içinde 354 gram bonzai ele geçirdi. Poşetler, parmak izi tespiti için olay yeri inceleme ekiplerine teslim edilirken, çevredeki güvenlik kamerası kayıtları da incelemeye alındı. DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne / Keşan Ünsal YÜCEL

2020-09-10 20:46:19



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