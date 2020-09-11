Edirne jandarmasından Covid 19 denetimleri sürüyor 3 kıraathaneye 2 bin 700 TL idari para cezası kesildi

Edirne İl Jandarma Komutanlığınca, İçişleri Bakanlığı genelgesi kapsamında “Sağlık için, hepimiz için” sloganıyla Covid 19 denetimleri yapıldı.
Edirne’deki uygulamalarda esnasında 44 berber, 45 ticari taksi, 4 Pazar yeri, 28 şehir içi ve şehirler arası toplu ulaşım, 233 kıraathane, 60 lokanta, 32 sahil bantları/park/piknik alanı, 4 konaklama tesisi, 6 dernek/lokal, 1 nikah ve düğün yeri, 5 internet kafe, 70 açık alan, 75 cami olmak üzere toplam 630 yer denetlendi. Bu denetimler sonucunda 3 kıraathaneye, 2 bin 700 TL idari para cezası kesildi. Denetimler esnasında Covid19 tedbirlerin kontrolünün yanı sıra vatandaşlar maske, mesafe ve temizlik konusunda bilgilendirildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.