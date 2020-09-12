ETSO’dan sınır ötesi iş birliği forumu ‘ECO Woman - Güvenli Yaşam İçin Doğal Kaynakların Yönetimi İçin Gelişmeler’ projesi

Edirne Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) tarafından ‘ECO WomanGüvenli Yaşam İçin Doğal Kaynakların Yönetimi İçin Gelişmeler’ projesi hayata geçirildi.

İnterreg IPA Bulgaristan Türkiye SÖİ 20142020 Programı aracılığıyla Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ECO Woman Güvenli Yaşam İçin Doğal Kaynakların Yönetimi İçin Gelişmeler’ projesinde sona gelindi.

Edirne’de bir otelde düzenlenen foruma, Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Zıpkınkurt ve yönetim kurulu üyeleri, TOBB Batı Marmara Bölge Temsilcisi Elmas Aslan, EuroClub Woman Yönetim Kurulu Başkanı Tatyana Balakchieva, Türk ve Bulgar Delegasyonu temsilcileri katıldı.

Proje Müdürü Elif Yardımcı'nın ECO Woman projesi ile ilgili tanıtım sunumlarının ardından konuşan TOBB Batı Marmara Bölge Temsilcisi Elmas Aslan, “Edirne Ticaret ve Sanayi Odası’nın destekleriyle Kırsalın Doğal Pazarı ile birlikte Yanbol Ticaret Odası’nın sınır ötesi projemizin bugün açılışı” dedi.

EuroClub Woman Yönetim Kurulu Başkanı Tatyana Balakchieva da bu projeyi gerçekleştirmekten dolayı çok mutlu olduklarını kaydetti.

Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Zıpkınkurt ise “Komşu ülke Bulgaristan ile yürüttüğümüz Avrupa Birliği projesinin sonuna geldik. Arkadaşlarımız uzun süredir çalışıyorlar. Bu projenin bir ayağı Edirne’de yürütülüyor. Bir ayağı da Yanbol’da Bulgaristan’da yürütülüyor. Dolayısıyla hem güvenli yaşam hem de kaliteli yaşam; doğal ürünler hem ekolojik dengelerin bozulmaması adına yapabileceklerimizle ilgili çalışmalar yapıldı” dedi.



“Gelecek nesillerimize temiz bir dünya bırakmak adına çok mutluyuz”

Zıpkınkurt, “Gerek üreticiler, gerek yaşayan insanlar bilinçlendirildi. Ve bunun yaygınlaştırılması ve sürdürülebilir olması için çalışmalarımız devam edecek. Çok mutluyuz. Hem gelecek nesillere temiz bir dünya bırakmak adına hem de insanların bu doğal ve ekolojik ürünlerden faydalanmaları anlamında hem üreticilerimizi bilinçlendirdik hem de tüketicilerimizi bilinçlendirdik. Dolayısıyla çok da ilgi gördü. Bunun için iyi bir proje oldu. İnşallah hem şehrimize hem de ülkemize faydalı bir iş yapmış olduğumuzu düşünüyorum” diye konuştu.

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