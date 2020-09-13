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HDP'li Buldan ile Sancar, Edirne'de Demirtaş'ı ziyaret etti

DHA

HDP'li Buldan ile Sancar, Edirne'de Demirtaş'ı ziyaret etti


Olgay GÜLERResul ORUÇOĞLU/EDİRNE, (DHA)HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ile Mithat Sancar, Edirne F Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş ve Abdullah Zeydan'ı ziyaret etti. Ziyaret sonrası konuşan Sancar, Demirtaş'ın yeni parti kurma iddialarına çok üzüldüğünü söylediğini belirterek, "Bu tartışma köpürtüldükçe kendisinin de kısa bir açıklama yapma ihtiyacı doğdu. O kısa açıklama gereği bile kendisine çok ağır gelmiş, bunu söylüyor. HDP dışında herhangi bir mecrada adımın geçmesi bile beni üzer hatta öfkelendirir diyor" dedi.
HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ile Mithat Sancar, Edirne F Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski Eş Genel Başkan Selahattin Demirtaş ve Hakkari eski Milletvekili Abdullah Zeydan'ı ziyaret etti. Buldan ve Sancar'ın bulunduğu heyet ziyaretten sonra basın açıklaması yaptı. HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, Demirtaş'ın parti kurma tartışmalarına çok üzüldüğünü ifade ederek, "Bazı spekülasyonlar ve tartışmalar yaşandı bu süre içinde. Selahattin Demirtaş ismi etrafında yeni parti iddiaları ortaya atıldı. Aslında kendisinin de, bizim de bunları cevaplandırmaya değer görmediğimiz ortada. Böyle bir iddiayı ciddiye almayız, cevap vermeye değer bile görmeyiz. Fakat bu tartışma köpürtüldükçe kendisinin de kısa bir açıklama yapma ihtiyacı doğdu. O kısa açıklama gereği bile kendisine çok ağır gelmiş, bunu söylüyor. HDP dışında herhangi bir mecrada adımın geçmesi bile beni üzere hatta öfkelendirir diyor. Demirtaş etrafında üretilen spekülasyonları bizim de ciddiye almamız bizim için zaten ayıp olur. Aklımızın ucundan geçmez" dedi.
'BARIŞI KONUŞTUK'
Pervin Buldan ise ziyaretin detaylarını aktararak, ağırlıklı olarak barışı konuştuklarını belirtti. Buldan, "Ağırlı olarak Türkiye'nin barışı üzerine sohbet ettik. Türkiye'nin barışa olan ihtiyacı olan ihtiyacı üzerine konuştuk. 1 Haziran itibarıyla HDP'nin başlattığı, 3 aylık, 3 aşamadan oluşan halklarla bir araya gelme, Edirne ve Hakkari'den başlayan yürüyüş, sivil toplum örgütleriyle bir araya gelme, tematik buluşmalar, halkla buluşmalar. Bütün bu süreçlerin sonunda da 1 Eylül tarihinde partimizin deklarasyonunun çok anlamlı olduğunu özellikle ifade etti. O deklarasyon içinde yayınlanan tüm maddelerin bugün Türkiye'nin ihtiyacı olduğunu ifade eden bir konuşma da yaptı. Kısacası biz barışı konuştuk. Bütün konuşmamız barış üzerineydi. Bu barış sürecini örebilmenin, geliştirebilmenin yol ve yöntemlerini konuştuk. Barış deklarasyonunu toplumsallaştırmanın yol ve yöntemlerini konuştuk" diye konuştu.DHA-Politika Türkiye-Edirne Olgay GÜLER Resul ORUÇOĞLU
2020-09-13 17:47:47

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