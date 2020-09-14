Trakya Üniversitesi’nde yenilik hareketi devam ediyor

Trakya Üniversitesinde Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen yenileme ve iyileştirme çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

Üniversite genelinde gerçekleştirilen yenileme çalışmaları kapsamında Balkan Yerleşkesi’nde bulunan ve 2011 yılından bu yana faaliyet gösteren Uygulama Oteli ile 2007 tarihinde hizmete açılan Armağan Dönertaş Engelliler Oteli’nde çeşitli renovasyon ve tadilat çalışmaları yapıldı. Binalarda kullanıma ve eskimeye dayalı meydana gelen sorunların giderilmesi, fiziki ortamların iyileştirilmesi ve misafirlere daha iyi bir konaklama hizmeti sunulması amacıyla yürütülen çalışmalar sonucunda Trakya Üniversitesi Uygulama Oteli ile Armağan Dönertaş Engelliler Oteli, Edirne ve bölge için cazip birer turizm tesisi haline getiriliyor.

Bu kapsamda üniversite çalışanlarına, öğrencilere ve misafirlere daha modern, ferah ve hijyenik kullanım alanları sunmayı amaçlayan Trakya Üniversitesi Uygulama Oteli’nin bekleme alanı ve odalarının yanı sıra tüm kullanım alanları bakım ve onarımdan geçirilerek yenilendi. Yenilenen tasarımı ve modern konseptiyle konuklarına konfor ve şıklığı bir arada sunan Trakya Üniversitesi Uygulama Oteli, değişen mobilyaları, yeni duş alanları ve engelli bireylerin rahatlıkla kullanabileceği tuvaletleri ile misafirlerine üstün kalitede konaklama hizmeti sunmayı hedefliyor.

Modern bir tasarım anlayışı ile yeniden boyanan, dekoratif objelerle zenginleşen ve görsel açıdan bambaşka bir ruha kavuşan Trakya Üniversitesi Uygulama Oteli’nin koridorlarını ise Şehit Ressam Hasan Rıza Güzel Sanatlar Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin yaptığı birbirinden değerli eserler süslüyor. Eserleriyle Uygulama Oteli’nin koridorlarına etkileyici bir hava katmayı başaran genç sanatçılar, konuklara farklı bir görsel algı ve tasarım zevki yaşatıyor.

“Herkes İçin Erişilebilir Üniversite” sloganıyla, temelinde engelli öğrencilerin günlük yaşamını kolaylaştırmak ve onlara rahat bir konaklama imkânı sunmak amacıyla kurulan, kapılarını uzun zamandır tüm konuklara açık tutan Trakya Üniversitesi Armağan Dönertaş Engelliler Oteli’nde ise dış yüzey yenileme çalışmalarının ardından mefruşat yenileme çalışmalarıyla birlikte iç ve dış mekânlar için peyzaj çalışmalarına devam ediliyor.

Trakya Üniversitesi Genel Sekreter Yardımcısı ve Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanı Öğr. Gör. Burak İşçimen, erişilebilir ve yeşil üniversite oluşturma çabası içinde olduklarını ve bu konuda önemli adımlar atmaya devam ettiklerini belirterek, “Öncelikle yurt içi ve yurt dışından otellerimize, sosyal tesislerimize gelecek konuklar için çevreci ve yeşil yaşam alanları sunmayı hedefliyoruz. Bu doğrultuda tüm Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı çalışanları ile birlikte hizmet ekiplerimizin gayret ve özverili çalışmaları ile bünyemizdeki alanlarla ilgili koruma, yenileme ve iyileştirme yolunda önemli adımlar atıyoruz. Modern otelcilik anlayışıyla, Uygulama Oteli’nden başlayarak konukların konfor ve rahatlığını üst seviyeye çıkaracak şekilde odalarımızı yeniledik. Yaptığımız boya ve tasarım çalışmalarının ardından oda mefruşatlarımızı ve diğer kullanım alanlarımızdaki aksesuar ve eşyaları değiştirdik. Otelimize farklı bir anlam, renk ve estetik kazandırabilmek için de Şehit Ressam Hasan Rıza Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Semiha Kartal’ın destekleri ve kıymetli öğrencilerimizin çabalarıyla oluşturulan eserleri; yaşayan müze konseptiyle koridorlarımıza taşıdık. Kendini, tasarım ve görsel zenginliği ile ön plana çıkaran ortamlar oluşturduk. Diğer taraftan, Armağan Dönertaş Engelliler Oteli’nin de dış yüzünü yeniledik, peyzaj çalışmalarını başlattık. Dış alanda insanların oturabileceği; rahat, konforlu bir atmosfer oluşturmak istiyoruz. Odalarımızdaki mefruşatın yenilenmesi için de planlama yaptık. Trakya Üniversitesi, Rektörümüz Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu’nun destekleriyle, çevreci ve erişilebilir bir üniversite olma yolunda emin adımlarla ilerlemeye devam ederek, bölge üniversitelerine de örnek olacak” dedi.

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