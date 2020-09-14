‘Kamu kurumlarında basın ve halkla ilişkiler eğitimi’ verildi

“Kamu Kurumlarında Basın ve Halkla İlişkiler Eğitimi” Trakya Üniversitesi Balkan Yerleşkesi Devlet Konservatuvarı Salonu’nda başladı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Edirne Bölge Müdürlüğü koordinasyonunda, Trakya Üniversitesi Edirne Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu ve Edirne Valiliği PROMER iş birliği ile hayata geçirilen proje kapsamında toplam 43 kurumdan 46 katılımcı için bir gün boyunca “Basın Mevzuatları”, “Basınla İlişkiler”, “Kitle İletişim Araçları ve Sosyal Medyanın Etkin Kullanımı”, “Halkla İlişkiler” ve “Kriz Yönetimi” konularında birer saat sunumlar gerçekleştirilecek.

Açılış konuşmasında program hakkında kısa bir bilgi veren İletişim Başkanlığı Edirne Bölge Müdürü Uğur Ülgen destek ve katkılarından dolayı Edirne Valisi Ekrem Canalp, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu ve Edirne Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Mustafa Hatipler’e teşekkürlerini sundu.

Edirne Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Mustafa Hatipler, eğitimin insan hayatındaki önemine işaret ederek Kamu Kurumlarında Basın ve Halkla İlişkiler Eğitiminin devlet kurumları açısından olumlu katkılar sağlayacağını kaydetti.

Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, kurum ve kuruluşların hedef kitleleri ve basınla iletişim kurma noktasında zaman zaman sorun yaşadıklarını, bu eğitim içeriğinin bu sorunlara çözüm bulacağını umduklarını belirtti. Kamu kurumları arasındaki iş birliği imkânlarının da değerlendirilmesi noktasında ilgili kurum ve kuruluşlara teşekkür eden Tabakoğlu, katılımcılara başarılar diledi.



‘Balkan Ressamları Fırçasından Edirne’ sergisi açıldı

Ayrıca eğitimin başlamasından hemen önce Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Edirne Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Mustafa Hatipler, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Edirne Bölge Müdürü Uğur Ülgen, Edirne Valiliği PROMER Koordinatörü Emine aydın Özgür, Edirne SBMYO Halkla İlişkiler Bölüm Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Ramazan Çelik tarafından Balkan Kültür Sanat Eğitimi ve Tanıtım Derneğince organize edilen “Balkan Ressamları Fırçasından Edirne” sergisinin de açılışı yapıldı.

Edirne’nin çeşitli yerlerinin resmedildiği toplam 12 eser katılımcıların ilgisine sunuldu.

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