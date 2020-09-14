Edirne'de çifte cinayet; 2 kişiyi öldürüp kaçtı (2)

TESLİM OLDU, TUTUKLANDI
Edirne´nin Enez ilçesinde, önce lokantada birlikte yemek yediği Ergün Balcı´yı, daha sonra ise kahvede oturan Sebahattin Işık´ı tabancayla vurarak öldürdükten sonra kaçan Ahmet Y., jandarma karakoluna giderek teslim oldu. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ahmet Y., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne / Enez Ünsal YÜCEL
2020-09-14 22:40:03
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