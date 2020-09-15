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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Adnan Menderes'in 65 yıl önce çektiği fotoğrafını iş yerinde sergiliyor

DHA

Adnan Menderes'in 65 yıl önce çektiği fotoğrafını iş yerinde sergiliyor


Ünsal YÜCEL/KEŞAN (Edirne), (DHA)EDİRNE'nin Keşan ilçesinde 2 kuşaktır fotoğrafçılık yapan Orhan Saatçioğlu (80), 27 Mayıs 1960 darbesinin ardından idam edilen eski başbakanlardan Adnan Menderes'in 1955 yılında şehri ziyareti sırasında çekilen fotoğrafını iş yerinde sergiliyor.
Keşan'da 1927 yılında babası İsmail Saatçioğlu tarafından kurulan fotoğraf stüdyosunda 65 yıldır fotoğrafçılık yapan Orhan Saatçioğlu, 27 Mayıs 1960 darbesinin ardından idam edilen eski başbakanlardan Adnan Menderes'in 1955 yılında şehri ziyareti sırasında çektiği ve iş yerinde sergilediği fotoğraf ilgi çekiyor. Menderes'in Keşan'ı ziyareti sırasında çektiği ve o dönem iş yerinin vitrininde sergilediği yaklaşık 60 fotoğrafın 1960 darbesinin ardından asker tarafından kaldırttırılarak, negatifleriyle birlikte imha ettirildiğini ifade eden Saatçioğlu, saklayarak muhafaza ettiği tek bir fotoğrafın günümüze ulaştığını söyledi.
'BU FOTOĞRAF O GÜNDEN KALAN TEK KARE'
Orhan Saatçioğlu, merhum başbakanlardan Adnan Menderes'in 1955 yılında Keşan'ı ziyaret ettiğini belirterek, "Merhum Adnan Menderes, 1955 yılında Keşan'da güzel bir törenle karşılandı. Kendisi burada oldukça ilgi ve alaka gördü. Biz de fotoğrafhane olarak Keşan'a geldiğinde onun birçok fotoğrafını çektik. Daha sonra ise çektiğimiz bu fotoğrafları iş yerimizin vitrinine koyduk. Tabii 1960 darbesinin ardından askerler iş yerimize gelerek bu fotoğrafları vitrinden indirmemizi ve imha etmemizi istediler. Biz de tabi bunları kaldırdık. O zaman 50-60 poz vardı. Bu fotoğraf o günden kalan tek kare" dedi.
'DEMOKRASİYE ZİNCİR VURULDU'
1960 darbesinin ülkeye çok zarar verdiğini ifade eden Saatçioğlu, "İhtilal olunca demokrasiyi resmen durdurdular. Demokrasi durdu. O zaman asker, kendi düşüncesine göre hareket etti. İhtilal, Türkiye için çok yanlış bir karar oldu. Adnan Menderes, o dönemki mahkemelerde alınan idam kararına layık biri değildi. Çok efendi, çalışkan ve dürüst bir insandı. Hiçbir yanlışını da göremediler. Olmayacak şeyleri bahane ederek Adnan Menderes'i, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ı astılar. Çok yanlış kararlar alındı. Demokrasiye zincir vuruldu. Ama Türkiye'de bundan sonra her şey çok daha güzel olacak. Bu virüsü de atlatırsak Türkiye'nin ufku açık" diye konuştu.
Saatçioğlu, fotoğrafın bir kopyasını gelecek kuşakların da görmesi için kurulmakta olan Keşan Kent Müzesi'ne verdiğini söyledi.DHA-Genel Türkiye-Edirne / Keşan Ünsal YÜCEL
2020-09-15 08:18:07

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