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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kırkpınar Spor Bilimleri Fakültesi, yeni öğrencilerini belirledi

İHA

Kırkpınar Spor Bilimleri Fakültesi, yeni öğrencilerini belirledi

Trakya Üniversitesi Kırkpınar Spor Bilimleri Fakültesi 20202021 EğitimÖğretim Yılı Özel Yetenek Sınavları tamamlandı.
75. Yıl Spor Salonu’nda başlayan özel yetenek sınavlarına 4 bine yakın aday başvuru yaptı. Test bataryalarında engelli adayların seçmeleriyle başlayan özel yetenek sınavlarında adaylar, fakülteye yerleşecek 250 kişi arasına girebilmek için kıyasıya mücadele verdiler.
Sınavlarda adaylar futbol, basketbol, voleybol, hentbol ve atletizm branşlarında yeteneklerini sergiledi. Adayların zorlu parkur sınavları kamerayla kayıt alınarak diğer adaylar tarafından canlı olarak takip edildi.
Sınavlarda adaylar Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği, Antrenörlük Eğitimi, Spor Yöneticiliği ve Rekreasyon bölümlerine yerleşebilmek için zorlu yetenek sınavlarında ter dökerken, 75 kadın, 115 erkek sporcu kontenjanının yanı sıra milli ve engelli sporculara da ayrı bir kontenjan açıldı.
Tarihi Kırkpınar Güreşlerinde, başpehlivanlık ve son üç yıl içerisinde Deste Boy (büyük, orta, küçük) ve üzerinde ilk 3 dereceye giren yağlı güreşçilere de özel kontenjanın belirlendiği özel yetenek sınavlarında, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği 40, Antrenörlük Eğitimi Bölümü Birinci Öğretim 50, İkinci Öğretim 40, Spor Yöneticiliği Birinci Öğretim 50, İkinci Öğretim 40 ve Rekreasyon Bölümü için 30 kontenjan ilan edildi.
Covid19 salgınına karşı alınan tedbirler gereğince özel yetenek sınavlarında adaylar sınav alanına alınırken ateşleri ölçüldü. Maske ve sosyal mesafe kurallarına uyularak gerçekleştirilen sınavlarda adaylar, Trakya Üniversitesi Kırkpınar Spor Bilimleri Fakültesi’ne girebilmek için ter döktü.
Özel Yetenek Sınavı sonuçları, adayların yerleştirme puanlarına göre asil ve yedek listeler ile başvuru yapan her adayın sınav sisteminden aldığı ayrıntılı puanlar, genel liste olarak Kırkpınar Spor Bilimleri Fakültesi'nin https://ksbf.trakya.edu.tr/ adresindeki internet sitesinden açıklandı. Kazanan adayların kesin kayıt tarihleri ise 1418 Eylül 2020 olarak belirlendi.

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