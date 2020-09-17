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Pandemide Türk kolonyasına yoğun talep

DHA

Pandemide Türk kolonyasına yoğun talep


Gurbet GÖKÇEResul ORUÇOĞLU/EDİRNE, (DHA) KORONAVİRÜS salgının yaz aylarının ardından dünyada yeniden artış göstermesi üzerine el temizliğinin en önemli ürünlerinden kolonyaya rağbet arttı. Edirne'de kurulu bulunan kolonya firması iç piyasanın yanı sıra ABD'den, Avustralya'ya, Avrupa ülkelerinden Malezya'ya kadar gelen kolonya talepleri karşılamak için üretimini 24 saate çıkardı. Firmanın ihracat sorumlusu Burak Susesi, "Türklerin, oradaki kullanımını artırmasından dolayı yabancılar da onlardan etkilenerek kolonya tüketmeye başladı. Orada lokal yaşayan insanlara da bu ürünü sunuyoruz ve alıyorlar. Sebebi de söylediğim gibi dezenfektandan farklı bir ürün olduğu için ilgisini çekiyor insanların. Bu sebepten dolayı satışlarımız 1 ise 3 oldu" dedi.
Uzmanların, pandeminin yaz aylarının ardından dünyada yeniden artış göstermesi üzerine virüse karşı korunmak için maske ve sosyal mesafe kuralları yanısıra hijyen için de dezenfektan ile kolonya kullanımını tavsiye etmesi özellikle kolonyaya olan ilgiyi yeniden artırdı. Türkiye'nin en eski kozmetik ve kolonya firmalarından Pereja da, Edirne Organize Sanayi Bölgesi'nde kurulu bulunan tesislerde, dünya ve Türkiye'den gelen talepleri karşılamak için eylül ayı başından itibaren aralıksız 24 saat çalışma düzenine geçti.
'ABD, AVUSTRALYA, MALEZYA KOLONYA İSTİYOR'
Firmanın ihracat sorumlusu Burak Susesi, pandemi ile birlikte ABD'den, Avustralya'ya, Melezya'dan Avrupa ülkelerine kadar dünya ülkelerinden büyük ölçüde kolonya siparişi aldıklarını söyledi. Dünya genelinde insanların dezenfektan kullandığını ancak özellikle Avrupa ülkeleri, ABD ve Avustralya'da yaşayan Türklerin kolonyayı tercih etmesiyle birlikte, bu ülke vatandaşlarının da kolonyaya yöneldiğini belirten Susesi, şöyle konuştu:
"Avrupa, Amerika ve Avustralya'da yaşayan Türkler var. Oraya zaten bizim ciddi satışlarımız oluyordu. Daha önceki zamanlarda da fakat pandemi ile birlikte orada Türklerin dışında yerel yaşayan yabancıların da bunları tükettiğinin araştırmasını yaptık ve bu sonuca vardık. Kolonyanın sadece Türkiye'de kullanılan bir ürün olmadığını, aslında yabancı ülkelerde de tanındığını gördük. Nitekim bunlar satışlarda da kendini gösterdi. Amerika, Avustralya, Avrupa keza şimdi Asya pazarı, akabinde Afrika yani aşağı yukarı, kendi kolonyalarımızı 5 farklı kıtada şu an satıyoruz. Bunun sebebi de artık raflarda her yerde dezenfektan var. Avrupa'da, Asya'da her yerde var. Dezenfektan tabii ki koronavirüsü öldürür ama insanlar artık farklı bir ürün istiyor. Aslında dezenfektandan sıkılmış insanlar. Bu nedir? Biz kendi geleneksel kolonyamızı artık yurt dışı pazarına tanıtarak insanların da ilgisini çekiyoruz. Kolonya da bu şekilde yeni ürün olduğu için tüketicinin ilgisini çekiyor. Nitekim derecesinin de 80 derece olduğu için dezenfektanlarda bu rakam 70 derecelerde olduğundan dolayı, bu da bir artıdır tüketici gözünde. Aslında talep artmasının bir sebebi de bu. Yeni bir ürün ve dereceden de kaynaklı insanların ilgisini çekiyor."
'SATIŞLARIMIZ İKİ KAT ARTTI'
Pandemi öncesi dünyanın çeşitli ülkelerinde yaşayan Türklerin işlettiği marketlerde de kolonya satışı yapıldığını söyleyen Burak Susesi, "Pandemiden önce bizim yine bir kolonya tüketimimiz ve satışımız vardı. Ama pandemiden sonra özellikle yurtdışında yaşayan etnik market dediğimiz, yani yurt dışında yaşayan Türklerin, oradaki kullanımını arttırmasından dolayı orada yaşayan yabancılar da onlardan etkilenerek kolonya tüketmeye başladı. Bu sebepten dolayı sadece Türklere satmıyoruz. Oranın lokal yaşayan insanlarına da bu ürünü sunuyoruz ve alıyorlar. Sebebi de söylediğim gibi dezenfektandan farklı bir ürün olduğu için ilgisini çekiyor insanların. Bu sebepten dolayı satışlarımız 1 ise 3 oldu" dedi.
'İÇ PİYASA TALEBİ EYLÜLDE YENİDEN ARTTI'
Firmanın Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Şendoğan Susesi, Türkiye'de eylül ayından itibaren koronavirüs vakalarının artmasıyla insanların da kolonyaya olan taleplerinin arttığını söyledi. Susesi, "Yaz aylarında normale dönmüştük ama eylül ayına girdikten sonra çok ciddi bir talep yani yüzde 120-150'lere varan ciddi bir talep artışı oldu. Biz de buna karşılık normalde iki vardiya yapıyorduk ama bu 2 haftada tamamen 24 saat süreyle vardiyaya çıkardık çalışma tempomuzu ki bu talepleri karşılayabilelim" diye konuştu.
Türkiye'de kolonya sıkıntısının yaşanmayacağını ifade eden Susesi, vatandaşların pandeminin ilk döneminde kolonya sıkıntısı çektiğini ve bu nedenle endişelendiğini belirtti. Susesi, "Aslında yeterince stokumuz var. Başka bildiğimiz markaların da stokları var. Aslında şu anda gidip de çok fazla stok yapmanın bir anlamı yok. İnsanlar ihtiyacı kadar alabilirler. Kolonya piyasada zaten var, talep de var ama biz de üretimimizi arttırıyoruz. Herhangi bir sorun yok. Ayrıca, koronavirüs başladığından beri biz ürünlerimize zam yapmadık. Şu anda da bir zam durumu söz konusu değil. Tabii ki dövizin artmasından dolayı, yani dünya piyasalarındaki alkolün fiyatında herhangi bir artış söz konusu olsa tabii o değerlendirilir. Ama şu ana kadar herhangi bir artış yapmadık" dedi.
'BİLDİĞİNİZ YERDEN ALIN'
Kolonyaya taleplerin artması nedeniyle merdiven altı üretimlere dikkat çeken Şendoğan Susesi, "Bizim ürettiğimiz doğal alkol olduğu için kesinlikle cilde zarar vermez ama merdiven altı tabir ettiğimiz kişiler var. Metil alkol dediğimiz alkolü kullanıp bundan kolonya yapılırsa ve yüze sürülmesi durumunda ciddi körlüklere sebep oluyor. O nedenle tüketicilere tavsiyem, genelde bilindik markaları, tanıdığınız yerlerden alın. Bilmedik kişilerden ürün almasınlar" diye konuştu.
DHA-Genel Türkiye-Edirne Gurbet GÖKÇE-Resul ORUÇOĞLU
2020-09-17 10:01:34

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