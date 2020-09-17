Adnan Menderes'in ziyaretinden kalan tek fotoğraf, müzede sergileniyor



Ünsal YÜCEL/KEŞAN(Edirne), (DHA)27 MAYIS 1960 darbesinin ardından, 17 Eylül 1961 tarihinde idam edilen Merhum Başbakan Adnan Menderes'in 1955 yılında Edirne'nin Keşan ilçesi ziyareti sırasında çekilen fotoğrafı, kent müzesinde sergilenmeye başladı.

Merhum Başbakan Adnan Menderes'in 1955 yılında Keşan'ı ziyareti sırasında çekilen fotoğrafı, idam edilmesinin 59´uncu yıl dönümü dolayısıyla Keşan Kent Müzesi'nde sergileniyor. Yapım çalışmaları devam eden Keşan Kent Müzesi'ni ziyaret eden Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Merhum Başbakan Adnan Menderes'in 1955 yılında Keşan ziyareti sırasında çekilen ve bugün itibariyle müzede sergilenmeye başlayan fotoğrafı hakkında basın mensuplarına bilgi verdi.

Belediye Başkanı Helvacıoğlu, darbelerin her türlüsüne karşı olduklarını belirterek, "Biz milli egemenlik ve demokrasiden yanayız. 1955 yılında Keşan'ı ziyaret eden Adnan Menderes'ten geriye kalan tek hatıra bu fotoğraf. Kendisini ve arkadaşlarını rahmetle anıyorum. Milli iradeye uzanan elleri asla aklından çıkarmayan bir toplumuz. Darbe sadece milli iradeye karşı değil, fotoğraflara, toplumsal hafızaya da karşıdır. O dönemde çekilen ve darbe sonrası imha ettirilen 60 fotoğraftan geriye sadece bu fotoğraf kalıyor. Bu fotoğraf Keşan için çok anlamlı. Bu fotoğraf milletin kendi seçtiği kişileri koruyup, kollamasıdır. Bu fotoğraf darbeye direniştir. Kimden gelirse gelsin bu toplum darbelere karşıdır" dedi.DHA-Genel Türkiye-Edirne / Keşan Ünsal YÜCEL

2020-09-17 15:55:04



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