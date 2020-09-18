Pazara gelen esnaf da vatandaş da şok yaşadı

Edirne İl Hıfzıssıhha Kurulunun aldığı karar doğrultusunda korona virüs tedbirleri kapsamında kent merkezinde kurulan sebzemeyve pazarının açılmasına izin verilmeyince pazar yerine gelen esnaf ve vatandaşlar geri dönmek zorunda kaldı.

Edirne Valiliğince pazar yerlerinde yapılan denetimler sonucunda pazarcı esnafının Covid19 tedbirlerine uymadıkları tespit edilince İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile bugün Ulus pazarı giriş kısmındaki yaş sebzemeyve pazarının açılmasına izin verilmedi. Alınan karar, günler öncesinden pazarcı esnafına tebliğ edilse de karardan haberi olmayan birçok pazarcı esnafı bugün tezgahını açmak için pazar yerine geldiğinde şok yaşadı. Zabıta ekipleri tarafından uyarılan pazarcı esnafı, tezgahlarını açmadan pazar yerinden ayrıldı. Pazarcı esnafı kadar pazara alışveriş yapmaya gelen vatandaşlar da gördükleri manzara karşısında şok yaşadı. Pazar yerinin otopark olduğunu gören vatandaşlar, pazarın neden açılmadığını öğrenmek için zabıta ekipleriyle görüştü.

Pazara alışveriş için geldiğini belirten bir vatandaş şok olduğunu söyledi. Pazarın kapatılma kararından haberi olmadığı için pazar yerine gelen yaşlı bir vatandaş da, giysi bölümünde gezdikten sonra sebzemeyve almadan gideceğini belirtti. Bir diğer vatandaş, “Korona var diye çıkmayalım mı? Ben nereden alışveriş yapacağım? Millet korona virüsünden değil açlıktan ölecek” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.