Edirne'de 23 bin litre gümrük kaçağı motorin ele geçirildi

Ünsal YÜCEL/ENEZ(Edirne), (DHA)EDİRNE'nin Enez ilçesinde Sahil Güvenlik ekiplerince yapılan denetimlerde 23 bin litre gümrük kaçağı motorin ele geçirildi.
Enez Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, Enez Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı ekiplerince, Saros Körfezi'nde yapılan denetimlerde 23 bin litre gümrük kaçağı motorin ele geçirildiği bildirildi. Açıklamada, her türlü kaçakçılıkla mücadelenin aynı kararlılıkla devam edeceği kaydedildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne / Enez Ünsal YÜCEL
2020-09-18 17:47:26
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