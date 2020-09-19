Edirne’de Gaziler Günü kutlaması

Edirne’de, 19 Eylül Gaziler Günü kutlamaları kapsamında, Atatürk Anıtı’na çelenk sunma töreni gerçekleştirildi.
Törene, Edirne Valisi Ekrem Canalp ve il protokolü katıldı. 19 Eylül Gaziler Günü kutlamaları kapsamında gerçekleştirilen çelenk sunma töreni, sosyal mesafe kurallarına uygun olarak düzenlendi.
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