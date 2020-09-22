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Balık ölümlerini önlemek için kuruyan gölete su verdiler

DHA

Balık ölümlerini önlemek için kuruyan gölete su verdiler


Olgay GÜLERResul ORUÇOĞLU/EDİRNE, (DHA)EDİRNE merkeze bağlı Korucuköy'de yaz mevsiminin kurak geçmesi nedeniyle su seviyesi önemli ölçüde düşen göletteki balık ölümleri, köylüleri tedirgin etti. Özellikle son bir haftada yaşanan aşırı balık ölümlerinin önüne geçmek isteyen köylüler, içme suyunun sağlandığı şebekeden gölete su vermeye başladı.
Kentte yaz mevsiminin kurak geçmesi, bölgedeki irili ufaklı göletlerde su seviyelerinin düşmesine neden oldu. Merkeze bağlı Korucuköy'de yaklaşık 40 yıllık göletin de su seviyesi düştü. Gölette son bir haftada baş gösteren balık ölümleri köylüyü tedirgin etmeye başladı. Etrafı bataklık olduğu için hayvanların da su içemediği göletteki balıkların yaşayabilmesi için köy halkı örnek bir davranışa imza attı. Köylüler, yaşam kaynakları olan içme suyunun sağlandığı şebekeden bir miktar gölete akıtarak, balıklara can suyu vermeye başladı.
'SON 1 HAFTADA BALIK ÖLÜMLERİ ARTTI'
Korucuköy Muhtarı Seyfi Uz, daha önce bu seviyede kuraklık görmediklerini ve bölgeyi çok etkilediğini ifade etti. Göletin su seviyesinin azalması ve oksijen miktarının da düşmesiyle balıkların ölmeye başladığını söyleyen Uz, "Göletimiz yaklaşık 40 yıldır burada. Fakat bu süre içerisinde görülmemiş bir kuraklık yaşıyoruz bu sene. Görüldüğü üzere kuraklıktan dolayı su seviyesi oldukça düştü. Aşağı yukarı 34 aydan beri hiç yağmur yağmadı. Dolayısıyla mahsullerimiz susuz kaldı, mısırlarımızı sulayamadık. Çiftçimizin ne yazık ki çok büyük zararı var bu yıl. Nasıl telafi edeceğiz bilmiyoruz. Bunun yanında balık ölümleri de başladı. Sıcaklığın çok fazla olmasından dolayı gölette buharlaşma oluyor ve su seviyesi düşüyor. Suda oksijen kalmıyor ve oksijen yetersiz olduğundan dolayı da balık ölümleri oluyor. Son bir haftada oldukça arttı balık ölümleri" dedi. 
'SUYUMUZU FEDA ETTİK' 
Balıkları yaşatabilmek için 60 yıldır köyün su ihtiyacını karşılayan kaynaktan gölete su aktardıklarını söyleyen Uz, "Göletin yanında doğal akışıyla giden bir suyumuz var. 60 yıldan beri bu suyu kullanıyoruz. Bu kuraklıktan dolayı köylü olarak içme suyumuzu feda ettik balıklarımızı yaşatmak için. Balıklarımızın bir tanesini dahi kurtarabilirsek bizim için kârdır. Doğaya olan saygımızdan dolayı bunu yaptık. Umarım kurtarabildiğimiz kadarını kurtarırız" diye konuştu. 
'UMUYORUZ İLK VE SON OLUR' 
Köylülerden Lebib Özdil ise daha önce hiç bu kadar kurak bir yıl görmediğini ifade etti. Özdil, "Ben 31 yaşındayım, burada büyüdüm. Bu kadar yıldır böyle bir kuraklık görmedim. Umuyorum ilk ve son olur. 34 aydır yağmur hiç düşmüyor. Hem ürünümüzü etkiliyor hem göletlerimizi. Havaların bu kadar kurak gitmesi, göletteki balık ölümlerini de tetikliyor. Kurak gittiğinde su çekildi. Oksijen kalmadı ve balıklar ölmeye başladı. Hayvanlarımız bile su içemiyor" dedi.
'HER GÜN DÜNYANIN BALIĞI ÖLÜYOR'
Son bir haftadır ölümlerin daha da arttığını söyleyen Ercan Sarı ise, "Bu yıl çok kurak geçti. Bu kadar kurak geçtiği için de göletimiz kuruma noktasına geldi. Dolayısıyla balıklar da ölmeye başladı. Bir haftadır balık ölümleri devam ediyor. Her gün böyle dünyanın balığı ölüyor ne yazık ki" şeklinde konuştu. DHA-Genel Türkiye-Edirne Olgay GÜLER Resul ORUÇOĞLU
2020-09-22 11:20:49

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