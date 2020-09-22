Baraj kurudu, balıklar kıyıya vurdu

Edirne’nin Uzunköprü ilçesine bağlı Çobanpınar köyü barajında kuraklık sebebiyle yaşanan balık ölümleri nedeniyle köy halkı balık ölümlerinden tedirgin olduklarını ifade etti.

Uzunköprü Kurtbey köyünde yaşadığını belirten Osman Balcı, “Bölgemizde uzun süredir yaşanan kuraklık sebebiyle barajda bulunan su seviyesinin azalması ile birlikte baraja yetişmesi için bırakmış olduğumuz balıklarının son 2 gündür su seviyesinin düşmesi ve oksijen yetersizliğinden dolayı barajda bulunan balıkların kıyıya vurmuş olduğunu gördük" dedi.

Kıyıya vuran yüzlerce balık sebebiyle büyük zarara uğradığını dile getiren kiracı Osman Balcı, ne yapacağını şaşırdığını dile getirdi. Baraja haftanın belirli günlerinde balık tutmaya gelen Balcı, “Balık tutmak için buraya geldim fakat böyle kıyıya vurmuş yüzlerce balık manzarasıyla karşılaştım. Barajı kiraladığım için buraya sık sık geliyorum. Böyle bir manzarayla hiç karşılaşmamıştım ve kıyıya vuran balıkların hepsi sazan balığıdır" diye konuştu.

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