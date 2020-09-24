Yunanistan´a götürülmek istenen 5 ton midye ele geçirildi

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Ünsal YÜCEL/ENEZ (Edirne), (DHA) EDİRNE'nin Enez ilçesinde, güvenlik güçlerince yapılan denetimde, yasa dışı yollardan çuvallarla Yunanistan´a götürülmek istenen 5 ton midye bulundu.

Enez´de, güvenlik güçlerinin yaptığı ortak denetimlerde, ağaçların arasına gizlenen çuvallar içinde yasa dışı yollarla yurt dışına götürülmek üzere hazırlanan 5 ton midye ele geçirildi. Piyasa değeri yaklaşık 300 bin lira olan 5 ton kum midyesi, teslim edildiği İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince denize bırakıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne / Enez Ünsal YÜCEL

2020-09-24 12:30:38



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