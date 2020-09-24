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Yunanistan´a götürülmek istenen 5 ton midye ele geçirildi

DHA

Yunanistan´a götürülmek istenen 5 ton midye ele geçirildi


Ünsal YÜCEL/ENEZ (Edirne), (DHA) EDİRNE'nin Enez ilçesinde, güvenlik güçlerince yapılan denetimde, yasa dışı yollardan çuvallarla Yunanistan´a götürülmek istenen 5 ton midye bulundu. 
Enez´de, güvenlik güçlerinin yaptığı ortak denetimlerde, ağaçların arasına gizlenen çuvallar içinde yasa dışı yollarla yurt dışına götürülmek üzere hazırlanan 5 ton midye ele geçirildi. Piyasa değeri yaklaşık 300 bin lira olan 5 ton kum midyesi, teslim edildiği İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince denize bırakıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne / Enez Ünsal YÜCEL
2020-09-24 12:30:38

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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