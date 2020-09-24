Edirne'de çorabın içinde bulunan uyuşturucuya 3 tutuklama

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Ünsal YÜCEL/KEŞAN(Edirne), (DHA)EDİRNE'nin Keşan ilçesinde polisin arama yaptığı araçta çorap içerisine saklanmış 99,17 gram eroin ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 kişi, tutuklandı.

Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ve Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şehir dışından ilçeye uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Polis, tespit edilen M.G. yönetimindeki aracı Mustafa Kemal Paşa Mahallesi 700 Evler Konutları yakınlarında durdurdu. Araçta yapılan aramada sağ kapı kolunda bulunan siyah renkli çorap içerisine gizlenmiş poşette 99,17 gram eroin ele geçirildi. Uyuşturucuya el konulurken, sürücü M.G. ile yanındaki T.Ü. ve A.Y. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.G., T.Ü. ve A.Y., çıkarıldıkları mahkemece 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan tutuklanarak, cezaevine konuldu.DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne / Keşan Ünsal YÜCEL

2020-09-24 14:11:06



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