İpsala Sınır Kapısı’nda rüşvet tarifesi! İşte dava dosyasına giren rüşvet diyalogları ‘3 bine taksitim çıksın gerisi beni ilgilendirmez’ ‘Bugün 600 Euro müdürün parası çıkar diye düşünüyordum’

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İpsala Sınır Kapısı’nda rüşvet tarifesi! İşte dava dosyasına giren rüşvet diyalogları ‘3 bine taksitim çıksın gerisi beni ilgilendirmez’ ‘Bugün 600 Euro müdürün parası çıkar diye düşünüyordum’

İHA

İpsala Sınır Kapısı’nda rüşvet tarifesi! İşte dava dosyasına giren rüşvet diyalogları ‘3 bine taksitim çıksın gerisi beni ilgilendirmez’ ‘Bugün 600 Euro müdürün parası çıkar diye düşünüyordum’

Edirne’de, Yunanistan’a açılan İpsala Sınır Kapısı’nda yaşanan ‘rüşvet çarkı’ soruşturması tamamlandı. Tır şoförlerinden rüşvet almakla suçlanan memurların evlerine yapılan aramada önemli delilere ulaşıldı. Dava dosyasına giren rüşvet diyalogları kayıtlara böyle geçti.

Edirne İpsala Sınır Kapısı Gümrük Müdürü Mustafa Kemal Mısırlıoğlu’nun da aralarında olduğu 18 kişiye yönelik yürütülen ‘rüşvet’ soruşturması tamamlandı. İddianameye göre, 12 yıla kadar hapsi istenen memurlar, tır şoförlerinden günlük toplanan rüşvet paralarını, 15 günde bir 600 Euro olarak Gümrük Müdürü Mısırlıoğlu’na ilettikleri, bir kısmını da kendi aralarında pay ettikleri ortaya çıktı. Kimi memurlar rüşvet pazarlığına girerken, kimisi de aylık taksit ödemelerini, benzin parasını çıkarmak için rüşvet aldığını söylüyor.

Operasyon Temmuz 2020’de yapıldı
Yunanistan’a açılan İpsala Sınır Kapısı’nda geçtiğimiz Temmuz ayında düzenlenen rüşvet operasyonunda, savcılık talimatı ile harekete geçen Edirne Emniyet Müdürlüğü KOM Şube ekipleri, Gümrük Müdürü Mustafa Kemal Mısırlıoğlu’nun da aralarında bulunduğu 18 kişiyi gözaltına aldı. Savcı Selim Cüre’nin yürüttüğü soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianame Edirne 3. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

Rüşvet paraları memurların evinden çıktı
Aralarında yabancı uyruklu 3 tır şoförünün de olduğu 18 sanıklı davada, gümrük kapısında kurulan rüşvet organizasyonun işleyişine yer verildi. İddiaya göre, Müdür Mısırlıoğlu, kapıda çeşitli birimler kurdurdu. Vardiya sistemi çalışan memurlar, 2’şer kişilik gruplar halinde konumlandırıldı. Her birimin günlük olarak tır şoförlerinden para alması istendi. Toplanan paralar, tutuklu gümrük memuru Ahmet Çoban aracılığı ile Müdür Mısırlıoğlu’na iletildi. Dava dosyasına yansıyan bazı kayıtlarda ise bazı memurların bu işleyişe uymak ve rüşvet almak istemediklerini dile getirdi. Tır başına alınan para tutarı ise 20, 50, 100 Euro’luk banknotlar şeklinde oldu. Memurlar, evrak eksiği gerekçesi ile şoförlerden topladığı paraları evlerinde biriktirdi. Tır şoförlerinden rüşvet almakla suçlanan memurların evlerine yapılan aramada önemli delilere ulaşıldı. Sanık memur Ertuğrul Şengül’ün evinde 7 bin 915 Euro ile 300 dolar para bulundu. Bir diğer sanık memur Erol Ateş’in evinde ise 8 bin 500 Euro ele geçirildi. Savcılık söz konusu paralar için ‘rüşvet parası’ değerlendirmesinde bulundu. İddianamede, Müdür Mısırlıoğlu'nun ayrı bir yapılanmaya giderek, memurların topladığı rüşvet paralarını aldığı kaydedildi.

Dava dosyasında yer alan rüşvet diyalogları ise satır başlarına şöyle yansıdı:

Emre Güngör: Ne bu çar çöp geliyor hep ya.. Hiç iş yok bugün Cuma
M. Nedim Yalın: Ben zannetmiyorum alabileceğin
Emre Güngör: Olur mu ya ben bugün parayı çıkartırız diyordum
M. Nedim Yalın: Bugün gelmez
Emre Güngör: Benzin parasını çıkartırız diyordum

***

M. Nedim Yalın: Ben daha burada sabahtan beri 20 Euro para almışım ya
Emre Güngör: Eskiden ben burayı tek başıma 1000 lira para adamlar olurdu girişte bana komple 1300 1500 şimdi nerde

***

M. Nedim Yalın: 50'ye falan razı olmam yani sana söyleyim
X Şahıs: 100
M. Nedim Yalın: 100 de şeyde
X Şahıs: Kimseden sır çıkmaz zaten benimkilerde yapsın önemli değil de veriyorlar 10 Euro veriyor
M. Nedim Yalın: 10 Euro hiç abi ver onları 100 üstüne ne koyarsa koysun, 100 altında koymasın hadi hadi gitmiyor mu?
X Şahıs: Al çaktırma

***

Ergün Aydın: Ben seni tanıyorum onun için diyorum
X Şahıs: Başka mal 200 lira koyum ver 200 lira koyum
Ergün Aydın: Hesap vereceğim, hesap vereceğim valla ha, hesap vereceğim bende
X Şahıs: tamam tamam 5 mi vereceğim

***

X Şahıs: Çorap, pijama
M. Nedim Yalın: baksana hepsi sütyen, kilot, takım oğlum ya napacağız, Bulgar'da 100 Euro alıyor Bulgar'da
X Şahıs: 100 Euro
M. Nedim Yalın: Evet Euro, çıkart 80, yes
X Şahıs: 50
M. Nedim Yalın: 50 Euro evet
X Şahıs: Finish
M. Nedim Yalın: Hadi finish evet al, bay bay

***

M. Nedim Yalın: Eee daha ne benim başka bir şeyim yok ki bir beklentim yok ki 3 bine taksitim çıksın gerisi beni ilgilendirmez
Emre Güngör: Çıkar, çıkar girişte çıkar
M. Nedim Yalın: O kadar abi benim fazla gözüm yok ben taksitimi ödeyim burada kaldığım (anlaşılmayan kelimeler)
Emre Güngör: Çıkar çıkar giriş haftada ölüsü 100 lira girişin haftalık. 3 bin lira dediğin 500 Euro

***

M. Nedim Yalın: 1 vereceğiz bir daha
Emre Güngör: 5 gün kalıyor abi haftaya, müdür gelecek 5 gün sonra 2.’yi vereceğiz, ben diyorum ki haftaya bunu verirsek 5 gün sonra vermeyiz 4 gün sonra he he he bir tanesini yemiş oluruz
M. Nedim Yalın: Olur

***

M. Nedim Yalın: Bende bugün 600 Euro müdürün parası çıkar diye düşünüyordum
Emre Güngör: Yok abi ne müdürü ne parası kaç para aldık dün de dün
M. Nedim Yalın: He
Emre Güngör: Dün kaç para aldık
M. Nedim Yalın: 250’şer Euro aldık

***

M. Nedim Yalın: Abi bu sefer sen ver ben halledeyim, söz sana haftaya verme diyeceğim
Tır şoförü Sami Efe: İnşallah
M. Nedim Yalın: Bak söz diyorum, kurban olurum ya Sami abi... Çünkü yapamam bugün ben kendime değil adama topluyorum.
Tır şoförü Sami Efe: Devamlı geçiyoruz
M. Nedim Yalın: Devamlı da bu sefer böyle olmaz Sami abi
Tır şoförü Sami Efe: Bu sefer böyle olsun
M. Nedim Yalın: Hayır bu sefer böyle olmaz. Bak başka sefer kabul ederim.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Osmanlı sanatı 'Edirnekari', Avrupa'ya açılıyor
YEREL HABERLER Osmanlı sanatı 'Edirnekari', Avrupa'ya açılıyor
Çorap içinden eroin çıktı Çorapla ilçeye uyuşturucu sokmaya çalışan 3 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Çorap içinden eroin çıktı Çorapla ilçeye uyuşturucu ...
Edirne'de çorabın içinde bulunan uyuşturucuya 3 tutuklama
YEREL HABERLER Edirne'de çorabın içinde bulunan uyuşturucuya 3 ...
Edirneli hayırsever kadına il sağlık müdüründen plaket
YEREL HABERLER Edirneli hayırsever kadına il sağlık müdüründen ...
Edirneli sporculardan gün batımında Meriç Nehri´nde kano turu
YEREL HABERLER Edirneli sporculardan gün batımında Meriç Nehri´nde ...
Yunanistan´a götürülmek istenen 5 ton midye ele geçirildi
YEREL HABERLER Yunanistan´a götürülmek istenen 5 ton midye ele ...
Sultanların ‘günbatımı’ rotasında kano turu
YEREL HABERLER Sultanların ‘günbatımı’ rotasında kano turu
Bisikletli çocuğa kamyon çarptı, mahalleli yolu kapatarak tepki gösterdi
YEREL HABERLER Bisikletli çocuğa kamyon çarptı, mahalleli yolu ...
Dünyanın en uzun taş köprüsü tarihi 'Uzunköprü' ilgi bekliyor
YEREL HABERLER Dünyanın en uzun taş köprüsü tarihi 'Uzunköprü' ilgi ...
Heyeti gören vatandaş maske taktı Korona virüs denetimleri Keşan’da devam ediyor
YEREL HABERLER Heyeti gören vatandaş maske taktı Korona virüs ...
Polise saldırıya valilikten açıklama
YEREL HABERLER Polise saldırıya valilikten açıklama
Vali Ekrem Canalp'ten şafak vakti denetim
YEREL HABERLER Vali Ekrem Canalp'ten şafak vakti denetim
Annesini emerken fenalaşan Ata Deniz bebek öldü
YEREL HABERLER Annesini emerken fenalaşan Ata Deniz bebek öldü
Maske takmayan 2 kardeş, haklarında tutanak tutmak isteyen 2 polisi yaraladı
YEREL HABERLER Maske takmayan 2 kardeş, haklarında tutanak tutmak ...
Pazar yerine şehir dışından gelecek esnafa HES kodu şartı
YEREL HABERLER Pazar yerine şehir dışından gelecek esnafa HES kodu ...
Maske denetiminde ortalık karıştı: 2 polis yaralı Kimlik vermediler, küfür ettiler, polise mukavemet gösterdiler
YEREL HABERLER Maske denetiminde ortalık karıştı: 2 polis ...
Annenin çığlığı karşılık buldu Küçük Aysu’nun ayağa kalkabilme hayali gerçek oldu
YEREL HABERLER Annenin çığlığı karşılık buldu Küçük Aysu’nun ayağa ...
Koşarak polisten kaçmaya çalışan hırsız tutuklandı
YEREL HABERLER Koşarak polisten kaçmaya çalışan hırsız tutuklandı
Edirne'de 65 yaş ve üzerindekilere ulaşımda yeni koronavirüs tedbiri
YEREL HABERLER Edirne'de 65 yaş ve üzerindekilere ulaşımda yeni ...
Sosyal medyada provokatif paylaşım yapan 61 kişiye soruşturma
YEREL HABERLER Sosyal medyada provokatif paylaşım yapan 61 kişiye ...
Baraj kurudu, balıklar kıyıya vurdu
YEREL HABERLER Baraj kurudu, balıklar kıyıya vurdu
ETSO’dan Selimiye Meydanı’na destek sözü
YEREL HABERLER ETSO’dan Selimiye Meydanı’na destek sözü
Edirne’de 65 yaş ve üzerine ücretsiz kart kısıtlaması
YEREL HABERLER Edirne’de 65 yaş ve üzerine ücretsiz kart kısıtlaması
Edirne'de 1911 yılındaki salgında şehit olan askerler ve doktorlar anısına yaptırılan çeşme onarıldı
YEREL HABERLER Edirne'de 1911 yılındaki salgında şehit olan askerler ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X