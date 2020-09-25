Edirne'ye gelen Bulgar turistlere, kendi dillerinde koronavirüs uyarısı



Resul ORUÇOĞLU/EDİRNE, (DHA)BULGARİSTAN'ın karantina kurallarına son verip, PCR testi zorunluluğunu kaldırmasının ardından alışveriş için Edirne'ye gelen bu ülke vatandaşlarına, koronavirüs tedbirleri Bulgarca anonslar yapılarak anlatılıyor.

Bulgaristan, koronavirüs tedbirleri kapsamında yaklaşık 6 ay önce aldığı karantina uygulaması kararını 1 Eylül'de kaldırdı. PCR testi ve zorunlu 14 gün karantinanın kaldırılmasının ardından komşu ülke vatandaşları, Kapıkule Sınır Kapısı'ndan günübirlik alışveriş için Edirne'ye gelmeye başladı. Bulgar ziyaretçiler, kentte cuma günleri kurulan Ulus Pazarı'na gelip, alışveriş yapmaya devam ediyor. Pazarda koronavirüs tedbirleri üst seviyede alınırken, bu ülke vatandaşlarına sık sık Bulgarca anonslar yapılarak, maske takmaları ve sosyal mesafe kurallarına uymaları istendi. Polis ekipleri de pazar girişinde önlem alarak, Türkçe anonslar yaparak tedbirleri hatırlattı.

ESNAFA ZORUNLU HES UYGULAMASI

Ulus Pazarı Esnaf Kooperatifi (UPEK) Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Reisoğlu, sağlığın alışverişten daha önemli olduğunu belirterek, önlemlerini buna göre aldıklarını söyledi. Reisoğlu, pazarda tezgah açan 250 esnaftan düzenli aralıklarla Hayat Eve Sığar (HES) kodu

istediklerini, buna göre pazara girişlerin sağlandığını söyledi. Reisoğlu, "Pazara girişlerde tüm esnafımızın HES kodlarını sorgulayarak, riskli olup olmadıklarını öğreniyoruz. Ona göre pazarın içine giriyorlar ve tezgahlarını işletiyorlar. HES kodu çok önemli zannediyorum Türkiye'de ilk defa biz uygulamaya başladık, Ulus Pazarı Esnaf Kooperatifi olarak. Bütün esnafımızı HES kodlarını her hafta pazara girişlerde kontrol ediyoruz. Bütün maske, hijyen, mesafe önlemlerini, turist müşterilerimize kendi dillerinde anonslarla ikaz ediyoruz. Önce sağlık, sonra alışveriş diyoruz. Toplamda 250 esnafımız HES kodlarını her sabah bize teslim ediyorlar, biz de sorgulama yapıyoruz" dedi.

'MASKEYİ TÜRKİYE'DEN ALIYORUZ'

Özellikle pazar yerinde koronavirüs dolayısıyla alınan sağlık tedbirlerini gören Bulgar turistler, memnuniyetlerini dile getirdi. Bulgaristan'da zorunlu maske uygulaması olmadığını söyleyen Fatma Ramadan, "Biz Bulgaristan geldiğimiz için tabi pazarda içimiz rahat gezmek isteriz. HES uygulaması, bu uygulama için biz de çok memnun olduk. Pazarda maske, hijyen, diğer konularda da çok iyi önlemler alındığı görüyoruz, bu da bizi mutlu ediyor. Bulgaristan'da maske daha pahalı olduğu içi burada daha uyguna geliyor. O yüzden buradan almayı tercih ediyoruz" dedi.

Hatice Ramadan ise, "Buradaki bütün esnafın koronavirüs olmadıklarına dair önlemler alındığını, bunun devamlı kontrol edildiğini duyduk. Bundan çok memnunuz, içimiz rahat şekilde pazarda dolaşıyoruz. Girişlerde dezenfektan var, sosyal mesafeye dikkat ediyoruz. Bulgarca anonslar da yapılıyor. Bulgaristan'da maske pahalı olduğu için genellikle buradan almayı tercih ediyoruz" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Edirne Rusul ORUÇOĞLU

2020-09-25 14:35:18



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