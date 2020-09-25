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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Restorasyonu tamamlanan İsmail Ağa Camii dualarla ibadete açıldı

İHA

Restorasyonu tamamlanan İsmail Ağa Camii dualarla ibadete açıldı

Fatih ve 2. Bayezit dönemlerinde yaşamış olan hayırsever İsmail Ağa tarafından 1450’lerde yapılan ve Edirne Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından restore edilen İsmail Ağa Camii cuma namazı öncesinde dualarla ibadete açıldı.
Edirne İl Müftüsü Alettin Bozkurt tarafından yapılan dua ile ibadete açılan İsmailağa Camii, yaklaşık iki yıl süren restorasyon çalışmalarının ardından tekrar cemaat ile buluştu.
Edirne Valisi Ekrem Canalp, yapılan duadan sonra yaptığı konuşmada, 2 yıllık bir restorasyon çalışmasının ardından caminin ibadete açıldığını belirterek; "Tarihi eserlerin restorasyonunu yaparak gelecek nesillere aktarmak istiyoruz. Camimiz tekrar onarıldı, restore edildi ve ibadete açıldı. Atalarımızdan aldığımız emaneti geleceğe taşıyoruz. Ben caminin tekrar hizmete açılmasında emeği geçen herkese çok teşekkür ederim" dedi.
Konuşmanın ardından Vakıflar Bölge Müdürü Osman Güneren, İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk, Edirne İl Müftüsü Alettin Bozkurt ve vatandaşlar restorasyonun ardından İsmail Ağa Camii'nde ilk cuma namazını kıldı.

İsmail Ağa Camii
Edirne’nin Sarayiçi bölgesine yakın bir konumda, İsmail Ağa Mahallesi Baruthane mevkiinde bulunmaktadır. Bu sebeple Baruthane Camii ismi ile de anılmaktadır. Fatih ve II. Bayezit dönemlerinde yaşamış olan hayırsever İsmail Ağa tarafından inşa edilmiştir. İnşasının 1450’lerde gerçekleştiği düşünülmektedir. Eski belgelere göre evvelce İsmail Ağa bir de medrese imar etmişti. 1631, 1911 ve 1993 yıllarında da çeşitli onarımlar görmüştür. Kare planlı ve kubbeli olan caminin tek şerefeli bir de minaresi bulunur.

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