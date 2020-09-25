Keşan’da belgesi olmayan kuryelere ceza yağdı

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Edirne'nin Keşan ilçesinde paket servis yapan motosikletlilere denetim yapıldı. Belgeleri eksik olan sürücülere toplam 11 bin 33 lira ceza kesildi.

Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri şehir içinde paket taşımacılığı yapan işyeri motosikletlilerini denetledi. İlçenin farklı noktalarında yapılan denetimlerde 16 motosiklet sürücüsünün sorgusu yapılırken, eksiklik tespit edilen (ehliyetsizlik, muayene, sigorta vb) hususlarla alakalı sürücülere toplam 11 bin 332 TL idari para cezası uygulandı.

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