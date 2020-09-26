Keşan´da yağmur etkili oldu

İstanbul'da da hissedilen bir deprem meydana geldi

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Ünsal YÜCEL/KEŞAN (Edirne), (DHA)EDİRNE´nin Keşan ilçesinde öğle saatlerinde kısa süreli yağmur yağışı etkili oldu.

Hava sıcaklığının 27 derece olduğu Keşan'da öğle saatlerinde yağmur başladı. Yaklaşık yarım saat boyunca etkili olan yağmur, kentteki normal yaşamı etkilemedi. Vatandaşlar sokaklarda yağmura aldırış etmeden dolaştı, trafikte ise sürücüler kontrollü olarak seyrine devam etti.

Yağışın aralıklarla devam edeceği bildirildi.DHA-Genel Türkiye-Edirne / Keşan Ünsal YÜCEL

2020-09-26 13:58:48



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