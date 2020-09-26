Edirne'de online 'Ustalara saygı' konseri



Ünsal YÜCEL/KEŞAN (Edirne), (DHA)EDİRNE'nin Keşan ilçe Belediyesi, Zeki Müren ve Neşet Ertaş anısına koronavirüs tedbirleri kapsamında online 'Ustalara saygı' konseri düzenledi.

Keşan Belediyesi tarafından Kunduracılar Çarşısı girişinde oluşturulan konser alanında Çalgıcı Mektebi eşliğinde Türk Sanat Müziği sanatçısı Sebati Balkan ve saz sanatçısı Orhan Yurdagel, Zeki Müren ve Neşet Ertaş anısına sevilen eserlerini seslendirdi. Müren ve Ertaş'ın fotoğrafları ise projeksiyonla çarşı girişine yapılan saat kulesine yansıtıldı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında belediyenin sosyal medya hesabından online olarak yayınlanan konseri çok sayıda kişi izledi.

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Zeki Müren ve Neşet Ertaş'ı saygı ve rahmetle anarak, "Bize düşen, böyle büyük şahsiyetlerin önce sağlığında kıymetini bilmek, vefatından sonra da onları unutmamaktır. Hayat felsefeleri, sevgi, saygı ve hoşgörü olan bu iki büyük sanatçımızı, bizler de ömrümüz yettiğince saygı ve sevgiyle anacağız" dedi.DHA-Genel Türkiye-Edirne / Keşan Ünsal YÜCEL

2020-09-26 14:58:08



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