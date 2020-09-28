İtfaiyecilerin fark ettiği depo yangını, büyümeden söndürüldü



Olgay GÜLER-Resul ORUÇOĞLU/EDİRNE (DHA)EDİRNE´de bir mobilya mağazası deposunda çıkan yangın, iş yerinin hemen karşısında bulunan İtfaiye Müdürlüğü´nde çalışan itfaiye erlerinin fark etmesiyle büyümeden söndürüldü. İtfaiye ekipleri, depodan alevler çıktığını görerek, yangına hemen müdahale ederken, iş yeri sahibinin eşi Aslı Gökçe, "Bir anda itfaiyeyi karşımızda görünce yangın olduğunu anladık, onlara çok teşekkür ediyoruz" dedi.

Yangın, 1´inci Murat Mahallesi´nde bulunan bir mobilya mağazasının deposunda meydana geldi. Mağazanın bulunduğu yolun hemen karşısında bulunan Edirne Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, depodan alevlerin yükseldiğini fark etti. Nedeni henüz bilinmeyen yangını iş yeri sahibine haber veren ekipler, bir yandan da hemen alevlere müdahale etti. İş yerine sıçrama riskine karşı yangının çıktığı bölgede polis güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sonucu yangın büyümeden söndürüldü.

`ALEVLERİ GÖRDÜK HEMEN MÜDAHALE ETTİK´

Edirne itfaiyesinde görevli Kemal Han, binadan dışarı çıktıkları sırada alevleri fark ettiklerini belirterek, "İtfaiyemiz zaten yanan yerin karşısında. Dışarı çıkmıştım, bir ara karşıda bir alev gördüm. O anda hem kendi ekibimize haber verdim hem de yanan yere haber verdik. Hemen geldik ve anında müdahale ettik. Yangının iş yerinin içerisine sızmasını engellemiş olduk. Yani iş yerinin sahibinden önce biz gördük. İtfaiyemizin hemen karşısında olduğu için erken müdahale kurtardı, diyebiliriz" dedi.

`İTFAİYE GELİNCE NE OLDUĞUNU ANLADIK´

İş yeri sahibinin eşi Aslı Gökçe ise bir anda itfaiyeyi iş yerlerinin önünde görünce şaşkınlık geçirdiklerini belirtti. Gökçe, "İş yerimizin arkasında bulunan deponun yanına gençler sürekli gelip, sigara içiyorlar. Görgü tanıkları da onlardan birinin depoya doğru yanıcı madde attığını söyledi. Sanıyorum bundan dolayı da hemen depomuz alev aldı. Biz fark edene kadar da baya bir ilerlemiş yangın. Karşımızda itfaiyenin olması çok büyük bir şans oldu, anında müdahale edildi. Gerçekten ucuz atlattık, itfaiyemize çok teşekkür ediyoruz. Biz, İtfaiyeyi görünce anladık ne olduğunu. Allah´tan onlar haber verdi" diye konuştu.

DHA-Genel Türkiye-Edirne Olgay GÜLER Resul ORUÇOĞLU

2020-09-28 17:54:04



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