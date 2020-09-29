Kaçak göçmenlerin para ve eşyalarını gasbeden 3 Suriyeli, yakalandı



Ünsal YÜCEL/UZUNKÖPRÜ (Edirne), (DHA)EDİRNE'nin Uzunköprü ilçesinde sınırda yakalanan Suriye uyruklu 3 kaçak göçmenin üzerinde, Yunanistan tarafından sınır dışı edilen yasa dışı göçmenlerden zorla alındığı belirlenen çok sayıda cep telefonu, ziynet eşyası, elektronik eşya ve çeşitli ülkelere ait nakit para ele geçirildi.

Uzunköprü ilçesine bağlı Gemici köyünde Suriye uyruklu 3 kaçak göçmen, 1'inci Derece Askeri Yasak Bölge´de Özel Hareket polisi ve hudut karakolu ekiplerince yakalandı. Edirne Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edilen kaçakların üzerinde ve çantalarında yapılan aramada, Yunanistan tarafından sınır dışı edilen yasa dışı göçmenlerden zorla alındığı değerlendirilen 218 akıllı cep telefonu, 20 tuşlu telefon, 2 altın bilezik, 24 kolye, 1 bileklik, 27 gümüş küpe, 28 yüzük, 535 Euro, 27 bin 897 TL, 367 Dolar, 7 bin 580 İran Riyali, 62 bin Suriye lirası, 80 Sırbistan Dinarı, 780 Sudan Sterlini, 500 Makedonya Dinarı, 20 Libya Dinarı, 1 elektronik sigara, 22 kol saati, 2 güneş gözlüğü, 14 paket yabancı bandrollü sigara, 4 powerbank, 1 dövme kalemi, 1 dijital kart, 1 USB dönüştürücü, 8 flaş bellek, 9 hafıza kartı, 5 sim kart ve 4 kulaklık ele geçirildi.

Kaçakların jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne / Uzunköprü Ünsal YÜCEL

2020-09-29 11:50:09



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